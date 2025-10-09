OpenAI quiere convertir ChatGPT en un sistema operativo

ChatGPT ha integrado las aplicaciones, lo que además de ofrecer una forma de monetización a los desarrolladores y marcas, avanza la transformación de este ‘chatbot’ en un sistema operativo.

El responsable de ChatGPT, Nick Turley, se ha inspirado en los navegadores web para dar forma a este ‘chatbot’, en el sentido de que se han convertido en un lugar principal para trabajar utilizando aplicaciones, como ha explicado al medio especializado TechCrunch.

La intención es convertirlo en una especia de sistema operativo, y el primer paso hacia esta visión se presentó el lunes, cuando OpenAI anunció la integración de aplicaciones, lo que permitirá a los usuarios usar Spotify, Canva o Coursera, entre otras, sin salir del ‘chatbot’.

Esta integración también busca promover la generación de ingresos, ya que las aplicaciones también sesegún lo que el usuario indique en sus conversaciones, lo que pone en manos de los desarrolladores y marcas una herramienta con la que alcanzar a millones de usuarios y escalar rápidamente sus productos.

Por otra parte, y sobre los rumores de un navegador web propio, Turley solo ha dicho que son “realmente interesantes”, sin llegar a confirmar ni a negar los trabajos en este área.