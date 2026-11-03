OpenAI lanza un programa para que sus centros de datos ayuden a aliviar la red eléctrica y liberen energía para hogares

OpenAI ha presentado un nuevo programa de Protectores de la Red Eléctrica, que garantizará un suministro eléctrico asequible en las comunidades donde construyan sus próximos centros de datos, al reducir la demanda de electricidad “cuando la red esté sobrecargada” y liberar energía para los hogares cuando sea necesario, comenzando con su próximo centro de datos previsto en Georgia, que podrá liberar la demanda promedia de electricidad de 700.000 hogares.

La compañía dirigida por Sam Altman ha puesto sobre la mesa cómo, ya sea para calentar hogares durante una ola de frío en el norte o para mantener el aire acondicionado funcionando durante una ola de calor en el sur, “las familias necesitan un suministro eléctrico fiable”.

Sin embargo, con una capacidad de centros de datos en Estados Unidos que se prevé que supere los 100 gigavatios para el año 2030, OpenAI se enfrenta a una tendencia general en la que se rechaza la construcción de centros de datos debido a su alto consumo de electricidad, entre otros recursos, lo que acaba repercutiendo en los usuarios y perjudicando los entornos.

Como solución a este consumo excesivo de electricidad, OpenAI ha señalado estar operando en colaboración con compañías eléctricas, organismos reguladores y legisladores en Estados Unidos, para desarrollar medidas centradas en que sus futuros centros de datos ofrezcan apoyo eléctrico a los usuarios durante fenómenos meteorológicos extremos o emergencias.

Tal y como lo ha compartido en un comunicado, esta iniciativa se enmarca en su nuevo programa de Protectores de la Red Eléctrica, cuyo objetivo es aprovechar la flexibilidad energética de los centros de datos como un recurso “al que las compañías de servicios públicos puedan recurrir cuando las comunidades más lo necesiten”.

Es decir, la idea es que los futuros centros de datos de OpenAI fortalezcan la red eléctrica de su entorno mediante el ajuste de su consumo energético cuando las comunidades más lo necesiten.

Por un lado, esto implica diseñar instalaciones que reduzcan el consumo eléctrico cuando sea necesario y “colaborar con las compañías de servicios públicos para acordar cuánta demanda se puede reducir, con qué rapidez y durante cuánto tiempo”.

Por otro, OpenAI también colaborará con los operadores de red eléctrica para suministrar energía mediante generación o almacenamiento in situ, empleando baterías y sistemas de control de potencia para suavizar las fluctuaciones de la demanda, como ha especificado.

Además, la compañía también ha matizado que este planteamiento puede ayudar a financiar la infraestructura de la red eléctrica, que representa un coste fijo, manteniendo así bajos costes para otros clientes.

“Siempre nos hemos comprometido a pagar nuestros propios costes energéticos, incluyendo la electricidad que consumimos y la infraestructura necesaria para dar servicio a nuestros centros”, ha sentenciado OpenAI.

NUEVO CENTRO DE DATOS EN GEORGIA

Con todo ello, la tecnológica ha anunciado que pondrá en marcha este programa de Protectores de la Red Eléctrica con un nuevo centro de datos que se construirá en Effingham (Georgia, Estados Unidos), donde se ha comprometido a pagar la totalidad de los costos de infraestructura y servicio eléctrico necesarios para el proyecto.

Así, una vez esté en marcha, ha asegurado que reducirá el consumo de energía en momentos de mayor demanda y, con ello, ofrecerá hasta 1.000 megavatios de respuesta flexible. En la práctica, esto significa que librará energía para mantener el aire acondicionado funcionando en “cientos de miles de hogares durante las olas de calor extremo”. Concretamente, equivaldría a la demanda promedio de electricidad de aproximadamente 700.000 hogares.

“Junto con estas inversiones, nuestro programa Protectores de la Red puede contribuir a que la red sea más fiable y proteger a las familias y a las pequeñas empresas de los costes de la infraestructura de IA. Ese es el estándar que exigimos para nuestros centros de computación”, ha sentenciado OpenAI.