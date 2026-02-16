OpenAI contrató al creador de OpenClaw, un asistente de inteligencia artificial con el que se pueden realizar tareas en el mundo real, anunció el director ejecutivo de la empresa, Sam Altman.

Desde que el investigador austriaco Peter Steinberger creó en noviembre OpenClaw, la herramienta ha despertado un gran entusiasmo.

También ha dado mucho de qué hablar Moltbook, una especie de red social parecida a Reddit y creada para agentes de OpenClaw, donde conversan chatbots.

Elon Musk, propietario de X, afirmó recientemente que Moltbook marca “las etapas muy tempranas de la singularidad”, un término que se refiere al momento en que la inteligencia humana es superada para siempre por la IA.

Sin embargo, también hubo quien cuestionó si los humanos no estarían manipulando las publicaciones de los bots.

Con OpenClaw, se pueden enviar correos electrónicos o comprar en línea; aunque el asistente también plantea riesgos en términos de ciberseguridad, advirtieron algunos usuarios.

Los usuarios pueden descargarse OpenClaw, conectarla con modelos de inteligencia artificial generativa como ChatGPT y comunicarse con su asistente de IA por WhatsApp o Telegram, como harían con cualquier amigo o compañero de trabajo.

Steinberger “se incorpora a OpenAI para dirigir la siguiente generación de agentes personales”, indicó Altman en X el domingo.

“Es un genio con un montón de ideas increíbles sobre el futuro de unos agentes muy inteligentes que interactúan entre sí para hacer cosas muy útiles para la gente”, señaló.

“Esperamos que esto se convierta rápidamente en el núcleo de nuestra oferta de productos”, agregó Altman, quien precisó que OpenClaw seguirá siendo un proyecto de código abierto dentro de una fundación respaldada por OpenAI.

“El futuro va a ser extremadamente multiagente y para nosotros es importante apoyar el código abierto como parte de ello”.

Solo un pequeño porcentaje de los cerca de mil millones de usuarios que tiene OpenAI está suscrito a servicios de pago, por lo que la empresa está tratando de encontrar nuevas fuentes de ingresos.

Ha empezado a probar con anuncios y contenido patrocinado en ChatGPT, lo que ha despertado temores relacionados con el respeto de la privacidad de los usuarios.