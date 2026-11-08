Nvidia investiga presunto espionaje a su ejecutivo Jensen Huang

El gigante estadounidense de los microprocesadores Nvidia anunció el domingo la apertura de una investigación independiente, tras recientes reportes de prensa que mencionan una operación china de espionaje al cofundador y presidente ejecutivo de la compañía, Jensen Huang.

Nvidia es líder mundial en la producción de los chips con los que se entrenan y ejecutan modelos de inteligencia artificial (IA) y es una de las empresas con mayor valoración del mundo.

A finales del mes pasado, The New York Times reportó que funcionarios de inteligencia de Estados Unidos concluyeron que una ejecutiva empresarial china -con la que Huang admitió tener una relación- trabajaba para Pekín y estuvo filtrando información.

La mujer -identificada como Alice Huang y también conocida como Huang Le, sin parentesco con Jensen Huang- es una ejecutiva relacionada con la empresa de centros de datos Megaspeed, basada en Singapur.

En un mensaje dirigido a los empleados de Nvidia el domingo, Huang reconoció una aventura amorosa y se disculpó tanto con su familia como con el personal de la compañía.

"No fui fiel a mi esposa", dijo. "Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo lamento profundamente", declaró.

Nvidia indicó en un comunicado que abrió una investigación independiente luego de "recientes informes de que el fundador y director ejecutivo Jensen Huang ha estado en la mira de de la inteligencia extranjera", sin mencionar ningún país en específico.

"La investigación del Consejo examinará toda la información disponible", agrega.

El New York Times refiere que Huang pudo haber revelado información sobre lo que el presidente estadounidense, Donald Trump, piensa sobre la inteligencia artificial.

Es probable que el tema de la inteligencia artificial surja en las conversaciones previstas de Trump con el presidente chino, Xi Jinping, a finales de este mes, en el marco de una cumbre en China.

"Solo sé que es una buena persona, pero nunca se sabe qué está pasando. Estoy seguro —espero que todo esté bien—. Ha hecho un trabajo increíble", dijo Trump a reporteros el domingo cuando le preguntaron por Huang.

Según el informe del New York Times, Trump fue informado sobre los hallazgos de inteligencia sobre Huang con la empresaria hace aproximadamente un año y decidió no actuar sobre esa información.

Trump señaló el domingo que no se arrepentía de no haber actuado. "Es un tipo honorable. Creo que probablemente tenga una explicación para eso. Hay que escucharlo", insisitió el mandatario.

El gobierno chino ha calificado el informe del New York Times como "especulaciones infundadas".

China compite por el dominio de la IA con Estados Unidos, que restringe la exportación a ese país de los chips de silicio más avanzados.