Nothing OS 4.0 trae más personalización y la creación de aplicaciones personalizadas con IA

Nothing ha iniciado el despliegue de Nothing OS 4.0, su capa de personalización basada en Android 16, que introduce las actualizaciones en tiempo real, un modo oscuro más intenso y la posibilidad de ocultar aplicaciones.

La compañía tecnológica ha iniciado este viernes el despliegue de Nothing OS 4.0 en Phone (3) y se ampliará pronto al resto de ‘smartphones’ de las marcas Nothing y CMF.

Esta capa de personalización, basada en la versión más reciente de Android, está diseñada para eliminar distracciones de la pantalla y ordenar el teléfono, al tiempo que prepara el terreno para la próxima generación de posibilidades creativas impulsadas por inteligencia artificial a través de Essential Apps.

Con esta actualización, los usuarios podrán acceder a información en tiempo real sobre trayectos, entregas y temporizadores directamente en la pantalla y en la Glyph Interface con las nuevas ‘actualizaciones en directo’.

La personalización se amplía con la posibilidad de establecer un modo oscuro más oscuro, que intensifica los negros, mejora el contraste y reduce el consumo energético en todo el sistema, según explica Nothing en una nota de prensa.

Este ‘extra dark mode’ está disponible en Notificaciones, Ajustes Rápidos y el Cajón de Aplicaciones, así como en aplicacions propias, como Essential Space y Launcher.

Nothing OS 4.0 intensifica la interacción con el ‘smartphone’ con la respuesta háptica (vibraciones) en el ajuste del volumen, las animaciones al abrir y cerrar aplicaciones y los movimientos de las notificaciones mejoradas.

A nivel de personalización, el nuevo ‘software’ permite configurar el tamaño de los ‘widgets’ con nuevos formatos (1 x 1 y 2 x 1) para Clima, Podómetro y Tiempo de Pantalla. Y las aplicaciones del Cajón de aplicaciones se pueden ocultar sin perder el acceso a ellas.

También es posible abrir dos ventanas flotantes al mismo tiempo y cambiar entre ellas con gestos sencillos.

Por otro lado, Nothing Playground, el espacio para descargar, compartir y remezclar aplicaciones y otras creaciones comunitarias, permite a los usuarios crear sus propias Essential Apps a partir de una descripción, para que la IA las genere de manera automática y puedan usarse en el teléfono.