Neura recauda 1.400 millones de dólares para desarrollar robots humanoides

La start-up alemana de robótica Neura Robotics anunció el miércoles una recaudación de fondos récord que podría alcanzar los 1.400 millones de dólares, principalmente de los gigantes estadounidenses Amazon y Nvidia, para desarrollar una plataforma mundial de robots cognitivos y humanoides.

Entre los inversores también se encuentran Qualcomm, fabricante de semiconductores, Tether, emisor del stablecoin USDT, los proveedores alemanes Bosch y Schaeffler, así como el Banco Europeo de Inversiones, según un comunicado.

Es una recaudación de fondos “récord” desde la creación de la empresa en 2019. Eleva la valoración de Neura Robotics a 7.000 millones de dólares, informa el diario alemán Handelsblatt.

Neura fabrica robots industriales, domésticos y humanoides, y desarrolla con “Neuraverse” una especie de ecosistema de inteligencia para robots.

Se ha fijado como objetivo construir la principal plataforma mundial de “IA física”, una combinación de hardware e inteligencia artificial.

Para ello colabora desde enero con Bosch, que entrena robots humanoides, equipando a miles de empleados en 350 instalaciones con trajes con sensores para recopilar datos.

“El futuro de la IA no se limitará a las pantallas”, declaró David Reger, fundador y director de Neura, en un comunicado.

Según él, “la IA física y la robótica cognitiva constituirán una de las mayores transformaciones tecnológicas de las próximas décadas, afectando sectores que van desde la industria y la logística hasta la salud, los servicios y la robótica doméstica”.