Neura recauda 1.400 millones de dólares para desarrollar robots humanoides

La start-up alemana de robótica Neura Robotics anunció el miércoles una recaudación de fondos récord que podría alcanzar los 1.400 millones de dólares, principalmente de los gigantes estadounidenses Amazon y Nvidia, para desarrollar una plataforma mundial de robots cognitivos y humanoides.Entre los inversores también se encuentran Qualcomm, fabricante de semiconductores, Tether, emisor del stablecoin USDT, los proveedores alemanes Bosch y Schaeffler, así como el Banco Europeo de Inversiones, según un comunicado.Es una recaudación de fondos 'récord' desde la creación de la empresa en 2019. Eleva la valoración de Neura Robotics a 7.000 millones de dólares, informa el diario alemán Handelsblatt.Neura fabrica robots industriales, domésticos y humanoides, y desarrolla con 'Neuraverse' una especie de ecosistema de inteligencia para robots.Se ha fijado como objetivo construir la principal plataforma mundial de 'IA física', una combinación de hardware e inteligencia artificial.Para ello colabora desde enero con Bosch, que entrena robots humanoides, equipando a miles de empleados en 350 instalaciones con trajes con sensores para recopilar datos.'El futuro de la IA no se limitará a las pantallas', declaró David Reger, fundador y director de Neura, en un comunicado.Según él, 'la IA física y la robótica cognitiva constituirán una de las mayores transformaciones tecnológicas de las próximas décadas, afectando sectores que van desde la industria y la logística hasta la salud, los servicios y la robótica doméstica'.