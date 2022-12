Musk suspende “temporalmente” la cuenta de Twitter de otro periodista

Elon Musk suspendió el domingo la cuenta en Twitter de otro periodista, la última de una serie de suspensiones luego de que el multimillonario propietario de la red social se quejara de que se estaba divulgando información personal que ponía en peligro a su familia.

“Elon Musk suspendió mi cuenta de Twitter”, dijo Taylor Lorenz, reportera de The Washington Post, en su página de la plataforma Substack.

Lorenz, que cubre tecnología, dijo que la suspensión por parte de Musk se produjo después de que ella y un colega “intentaron comunicarse con él varias veces” para comentar un artículo en el que estaban trabajando.

“Cuando fui a iniciar sesión y ver si había respondido a nuestra consulta, me suspendieron. No recibí ninguna comunicación de la compañía sobre por qué me suspendieron o qué términos violé”, escribió.

La editora ejecutiva del Post, Sally Buzbee, protestó por la medida.

“La suspensión arbitraria de otro periodista del Post socava aún más la afirmación de Elon Musk de que tiene la intención de dirigir Twitter como una plataforma dedicada a la libertad de expresión”, dijo, y apuntó que la suspensión “ocurrió sin advertencia, proceso o explicación”.

Ante la pregunta de un usuario de Twitter sobre lo ocurrido con Lorenz, Musk respondió públicamente con un tuit: “Suspensión temporal debido a una divulgación previa de datos personales por parte de esta cuenta. Se levantará en breve”.

Musk había suspendido el viernes las cuentas de Twitter de varios periodistas, entre ellos de The Washington Post, The New York Times y CNN, a quienes acusó de poner en riesgo a su familia.

La polémica comenzó el miércoles cuando Musk, también jefe de Tesla y SpaceX, anunció la suspensión de @elonjet, una cuenta que informaba automáticamente sobre los recorridos del jet privado del magnate.

La suspensión siguió luego para las cuentas de periodistas que tuitearon sobre esa decisión. Algunas de las cuentas suspendidas fueron reactivadas el sábado, aunque hubo periodistas que dijeron que les habían dicho que tendrían que eliminar ciertas publicaciones si querían hacer un uso completo de la plataforma.

Las suspensiones de Musk provocaron fuertes críticas de la ONU, la Unión Europea y organizaciones de medios.