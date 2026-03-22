Musk lanza un ambicioso proyecto para fabricar sus propios chips de IA

Elon Musk anunció el sábado un ambicioso proyecto para fabricar sus propios chips para la inteligencia artificial, la robótica y los centros de datos en el espacio.

La planta, llamada Terafab, estará ubicada cerca de Austin (Texas) y tendrá como objetivo fabricar anualmente chips con una capacidad de cómputo conjunta de un teravatio, afirmó Musk.

Un teravatio equivale a un billón de vatios, una cifra que representa prácticamente toda la capacidad de generación de energía de Estados Unidos, según un grupo del sector.

Musk indicó que el proyecto será gestionado conjuntamente por su firma de vehículos eléctricos, Tesla, y su compañía de cohetes, SpaceX.

Aunque no reveló la inversión inicial, según algunos medios podría situarse entre los 20.000 y los 25.000 millones de dólares.

Musk, que no tiene experiencia previa en semiconductores, asegura que Terafab es vital porque la demanda de chips de Tesla y SpaceX superará con creces la capacidad de producción actual de los proveedores mundiales.

“Estamos muy agradecidos a nuestra cadena de suministro actual (...) pero necesitamos los chips, así que vamos a construir Terafab” dijo Musk.