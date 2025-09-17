Mulino recibe al presidente de Georgia Tech

Este miércoles, 17 de septiembre, el presidente José Raúl Mulino recibió en su despacho al presidente del Georgia Institute of Technology (Georgia Tech), Ángel Cabrera.

Durante el encuentro se conversó sobre estrechar lazos de cooperación con instituciones panameñas de investigación, principalmente en el campo de la inteligencia artificial, informaron de la Presidencia.

Este centro de estudios superiores, con sede en Atlanta, es una de las universidades de investigación líderes en el mundo formando profesionales en disciplinas afines a la ingeniería, informática, arquitectura y ciencias.

En Panamá, opera un Centro de Innovación e Investigaciones Logísticas Georgia Tech, fundación de interés privado sin fines de lucro, creado a través de un acuerdo entre Georgia Tech y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

Cabrera explicó al presidente Mulino que “se desarrolla un programa junto con Senacyt para entrenar a panameños en inteligencia artificial, campo de estudio que en los últimos años está transformando el mundo”.

Tanto el presidente Mulino como Cabrera coincidieron en la importancia de que la juventud panameña esté capacitada en la última tecnología, para así impulsar el desarrollo económico nacional, en particular nuestro sector logístico.

De igual forma, expresaron su voluntad de seguir estrechando lazos de cooperación en materia científica y tecnológica.