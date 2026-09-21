Mulino plantea cooperación regional para impulsar inteligencia artificial y semiconductores

El presidente José Raúl Mulino planteó este lunes la posibilidad de que los países de América Latina y el Caribe trabajen de manera conjunta en inteligencia artificial y semiconductores, durante una mesa redonda organizada por el Grupo BID en Nueva York.

En el encuentro, dedicado a los retos que plantea la inteligencia artificial para la región, Mulino informó que Panamá ya cuenta con una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y una Estrategia Nacional de Microelectrónica y Semiconductores. Ambas forman parte de la agenda tecnológica que impulsa el Gobierno.

“Hay momentos en que un país debe decidir si observa una transformación o si se prepara para ser parte de ella. Panamá ha decidido ser parte de esta”, afirmó el mandatario.

Mulino señaló que el país también desarrolla capacidades en computación avanzada, ciberseguridad y biotecnología, además de programas de formación en inteligencia artificial, análisis de datos, computación en la nube y ciberseguridad.

“Queremos preparar a nuestros jóvenes tanto para participar de la economía que viene como para ayudar a construirla”, sostuvo.

Durante su intervención, el presidente también destacó la incorporación de tecnología e inteligencia artificial en áreas como la educación, la plataforma logística y los servicios públicos. Mencionó el programa Panamá Conecta, con el que el Gobierno busca integrar los servicios digitales de las instituciones estatales bajo una misma plataforma.

Otro de los puntos abordados fue la conectividad digital. Mulino indicó que siete sistemas de cables submarinos llegan o pasan por Panamá y que nuevos proyectos anunciados por Google ampliarían esa infraestructura.

El mandatario también destacó como ventajas del país su posición geográfica, la economía dolarizada, la plataforma logística y la infraestructura digital en expansión. Según planteó, estos elementos podrían ser aprovechados para atraer actividades vinculadas con las nuevas tecnologías.

“Hace más de un siglo, Panamá puso su posición geográfica al servicio del mundo. El Canal conectó océanos, acercó mercados y transformó el comercio global”, dijo Mulino. Añadió que ahora el país busca aprovechar esa posición para incorporarse a las industrias vinculadas con la tecnología y la inteligencia artificial.

En la mesa redonda participaron los presidentes de República Dominicana, Chile, Uruguay, Paraguay y Surinam, además de representantes de Brasil, Bolivia y Colombia. También participaron ejecutivos de empresas tecnológicas como Google, Anthropic y OpenAI.

El Grupo BID señaló que el encuentro buscaba promover el diálogo entre gobiernos y empresas sobre la adopción y el desarrollo de la inteligencia artificial en América Latina y el Caribe.