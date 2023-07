Muere Kevin Mitnick, considerado el ‘hacker’ más famoso de los años 90

Kevin Mitnick, fundador de la empresa de ciberseguridad KnowBe4 y considerado uno de los piratas informáticos más célebres de los años 90, falleció el pasado domingo a la edad de 59 años, según ha informado este jueves The New York Times.

La muerte de este conocido hacker ha sido confirmada por la portavoz de la compañía creada por el fallecido, que ha señalado que su muerte se produjo a causa del cáncer de páncreas que padecía.

Mitnick, considerado uno de los ciberdelincuentes más célebres de la década de los 90 comenzó a ser famoso a raíz del robo de miles de archivos de datos y números de tarjetas de crédito de usuarios de Estados Unidos.

Tras acceder a diferentes sistemas informáticos gubernamentales, corporativos y universitarios utilizando técnicas de ingeniería social, los investigadores lo renombraron como el pirata informático “más buscado del mundo”, tal y como ha recordado The New York Times.

Precisamente este periódico sufrió las consecuencias de la detención de Mitnick, que tuvo lugar en 1998, por estas acciones, debido a que un grupo de ‘hackers’ atacó la web de este diario durante varias horas como muestra de apoyo.

Este se declaró culpable de fraude informático y fue sentenciado a 46 meses de prisión, no obstante, en sus memorias ‘Ghost in the Wires: My Adventures as the World’s Most Wanted Hacker’ cuestionó muchas de las acusaciones formuladas en su contra.

En un encuentro que tuvo lugar hace más de una década en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, el condenado reconoció que lo que hizo “era inmoral, estaba mal y afectó negativamente a muchas empresas”.

Tras cumplir cinco años de prisión por diferentes delitos informáticos, el ciberdelincuente se reformó y se convirtió en consultor de seguridad informática, con la fundación de su propia empresa dedicada a este área, Mitnick Security Consulting.