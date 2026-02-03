Mozilla prepara una “alianza rebelde” para regular el avance de la IA en Internet

Mozilla está preparando una “alianza rebelde” para recuperar el control de Internet de las grandes empresas y sus herramientas de IA, regulando así el avance de la inteligencia articial en los navegadores.

El pasado mes de diciembre, el nuevo CEO de Mozilla Corporation, Anthony Enzor-DeMeo, anunció que incorporarían nuevas funciones de IA al navegador, pero con un enfoque que no supusiera una imposición a los usuarios, sino que les permita decidir sobre su uso. “Siempre debe ser una opción, algo que las personas puedan desactivar fácilmente”, explicó.

En esta línea, Mozilla ha creado un espacio en su página web dedicado al informe ‘Mozilla State’, en el que explica la hoja de ruta de la compañía por “impulsar la IA en una dirección diferente, centrada en el ser humano”.”El mensaje central del cambio de marca de Mozilla se resume en la frase “recuperar Internet”.

Queremos inspirar a personas y comunidades a tomar el control de sus experiencias digitales en una era dominada por las grandes tecnológicas y las preocupaciones sobre la privacidad”, ha explicado la directora de Marketing de Mozilla, Lindsey O’Brien, en la web de la compañía.

Por ello, Mozilla ha creado una “alianza rebelde” al estilo de Star Wars, compuesta por desarrolladores de código abierto, ‘startups’, becarios, filántropos y tecnólogos de interés público “que trabajan para moldear el futuro de internet”, según indica la empresa.

En su manifiesto, Mozilla defiende que la tecnología esté diseñada de manera que permita a los usuarios “dar forma a sus propias experiencias en línea y optimizar la privacidad”, poyándose en la descentralización de la tecnología, la transparencia de la IA de código abierto, y el equilibrio entre el “beneficio comercial y el beneficio público”.

Con ello, se opone al control por parte de las grandes tecnológicas de la IA y la web, con el fin de evitar que funcionen, como expresa: “según sus términos, no los nuestros”.

Para lograr estos objetivos, Mozilla seguirá invirtiendo en sus productos, como Firefox y Thunderbird, así como en ‘startups’ y becas a través de la Fundación Mozilla.

“Hemos invertido en más de 50 empresas que impulsan tecnología responsable y en docenas de tecnologías de interés público y organizaciones sin fines de lucro, todas ellas con el objetivo de cambiar la situación”, recuerda la empresa.