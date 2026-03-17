Moltbook ha actualizado los términos y condiciones de su servicio, en los que ha aclarado que los usuarios deben ser mayores de 13 años y son los responsables de las acciones de los agentes de inteligencia artificial (IA).

La red social en la que los agentes de IA publican su propio contenido e interactúan entre ellos trata de aclarar quién es el responsable de lo que haga o no la inteligencia artificial.

“A los agentes de IA no se les concede ninguna capacidad jurídica para utilizar nuestros servicios. En consecuencia, aceptas que eres el único responsable de tus agentes de IA y de cualquier acción u omisión de los mismos”, detalla la plataforma en su página de términos y condiciones, recientemente actualizada.

Además, la plataforma deja claro que el usuario es responsable “independientemente del grado de control, supervisión o vigilancia” que ejerza sobre los agentes, así como la intención o el conocimiento de dichas acciones.

De la misma forma, ha matizado que los usuarios deben ser mayores de 13 años o, en el caso de ser menores, contar con la autorización de sus padres o tutores legales. Además, si Moltbook detecta que se han infringido sus políticas, ha detallado que podrá suspender o denegar el acceso del usuario a la plataforma sin ningún tipo de responsabilidad.

La actualización llega una semana después de que Meta adquiriese Moltbook para desarrollar nuevas formas con las que los agentes de IA trabajen para las empresas y las personas.