Mistral lanza su nuevo modelo Mistral Medium 3.5 y agentes de codificación remota en Vibe

Mistral ha lanzado su nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) Mistral Medium 3.5 que combina capacidades de seguimiento de instrucciones, razonamiento y codificación en un único modelo de 128 bits, además de agregar agentes de codificación remotos en Mistral Vibe.

La tecnológica francesa ha dado a conocer este modelo, por el momento, como vista previa pública, que cuenta con una ventana de contexto de 256.000 tokens y ofrece un uso avanzado para funcionar durante largos periodos en tareas de programación y productividad.

Así lo ha compartido la compañía en un comunicado en su blog, donde ha subrayado que se trata de su primer modelo “integrado insignia” con un tamaño denso de 128.000 millones de parámetros, que permite capacidades para gestionar el seguimiento de instrucciones, el razonamiento y la codificación “en un único conjunto de pesos”.

En este sentido, según Mistral este modelo puede alojarse en “tan solo cuatro GPU” ofreciendo un rendimiento “sólido”. Además, permite que los usuarios configuren cómo ha de responder a sus solicitudes, ofreciendo respuestas para una breve conversación o más adaptadas a una tarea compleja.

Para probar este rendimiento Mistral ha señalado que su nuevo modelo cuenta con una puntuación del 77,6 por ciento en la prueba de SWE-Bench Verified, donde supera al modelo anterior de la compañía Devstral 2, así como a modelos de terceros como Qwen3.5 397B A17B.

Este nuevo modelo pasa así a ser el principal empleado por la compañía para sus servicios en Le Chat y reemplaza a Devstral 2 en su plataforma de agente de codificación Vibe.

AGENTES DE CODIFICACIÓN REMOTOS

Además de todo ello, basado en este nuevo modelo Mistral Medium 3.5 Mistral, la compañía ha anunciado nuevos agentes de codificación remotos en su plataforma de agentes de codificación Mistral Vibe, con lo que, en lugar de ejecutarse en el ordenador como hasta ahora, la compañía los traslada a la nube para poder ejecutarse de forma autónoma y en paralelo, y avisar a los usuarios una vez han terminado la tarea.

Estos agentes se pueden iniciar desde la interfaz de la línea de comandos de Mistral Vibe o directamente en Le Chat, con lo que podrán “delegar cualquier tarea de codificación” en dichos agentes sin ni siquiera tener que dejar la conversación con el asistente.

Concretamente, Mistral ha señalado que mientras se ejecutan los usuarios pueden inspeccionar su actividad, con comparaciones de archivos, llamadas a herramientas, estados de progreso y preguntas que se muestran a medida que se avanza en la tarea.

Igualmente, se ha de tener en cuenta que las sesiones locales se pueden transferir también a la nube cuando se prefiera dejarlas en ejecución de forma autónoma, conservando el historial de la sesión, el estado de la tarea y las aprobaciones.

Cabe destacar que cada sesión de codificación se ejecuta en un entorno aislado, incluyendo las ediciones o instalaciones generales. Tras ello, una vez finalizado el trabajo, el agente puede abrir una solicitud de extracción en GitHub y notificarlo al usuario para que revise el resultado.

Estos nuevos agentes remotos se adaptarán a “tareas de gran volumen que requieren tiempo del desarrollador” sin poner en riesgo su criterio. Así permite la refactorización de módulos, generación de pruebas, actualizaciones de dependencias, investigaciones de integración continua, así como corrección de errores.

NUEVO MODO TRABAJO EN LE CHAT

Finalmente, Mistral también ha anunciado un nuevo modo Trabajo en Le Chat, también en vista previa e impulsado por Mistral Medium 3.5, que permite al agente convertirse “en el sistema de ejecución del propio asistente”

Es decir, facilita que Le Chat puede “leer y escribir, usar varias herramientas a la vez y trabajar en proyectos de varios pasos hasta completar lo que se le ha pedido”, como ha explicado la compañía.

Esto es de utilidad para, por ejemplo, flujos de trabajo “interherramienta” que son aquellos como ponerse al día en el correo electrónico o el calendario “en una sola ejecución”, así como conocer las últimas noticias o los puntos clave de un conjunto de informes.

Este modo también facilitará llevar a cabo investigación y síntesis, profundizando a través de la web y la documentación interna de herramientas conectadas. Además de redactar respuestas de correo electrónicos.

Se ha de tener en cuenta que, en el modo trabajo, los conectores “están activados por defecto” en lugar de seleccionarse manualmente, lo que permite al agente acceder a documentos, buzones de correo, calendarios y otros sistemas para obtener el contexto necesario.