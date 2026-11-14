Microsoft dice que restableció “por completo” el servicio tras su caída a nivel mundial

Microsoft aseguró este sábado que “restableció por completo el servicio”, lo que pone fin a una interrupción de sus programas en línea que afectó desde el jueves a millones de usuarios y organizaciones en todo el mundo.

“Hemos completado con éxito nuestros esfuerzos para resolver el problema que originó el incidente y restablecido el servicio para los usuarios y las regiones que aún permanecían afectados”, escribió el gigante estadounidense en X.

El grupo, cuyas aplicaciones Microsoft 365 cuentan con más de 450 millones de usuarios profesionales de pago —sin contar a los particulares—, se disculpó el viernes por la interrupción global y dio cuenta de una “recuperación generalizada” de sus servicios.

La compañía aclaró que se debió a “un problema técnico y no a un ciberataque ni a la IA”.

La avería, que comenzó en Estados Unidos y se extendió el jueves a nivel mundial, dejó fuera de servicio productos del grupo en al menos 74 países y territorios de América, Europa, Asia y África, según el sitio de seguimiento Downdetector.

Los fallos comenzaron debido a una “carga elevada” en las infraestructuras del grupo y afectaron a su servicio de correo electrónico Outlook, a su plataforma de comunicación Teams y a su asistente de inteligencia artificial Copilot, detalló Microsoft.

La compañía prometió un informe completo sobre el incidente una vez concluya su investigación.

En numerosos países, el funcionamiento de administraciones, hospitales y empresas se vio obstaculizado.

Microsoft advirtió este sábado sobre “una campaña activa de ‘phishing’ (suplantación de identidad) aprovechando la interrupción.

Su división de análisis de amenazas informáticas señaló en la red X que circulan correos electrónicos falsos —que imitan las notificaciones oficiales— afirmando que los mensajes bloqueados durante el incidente serán eliminados en un plazo de 24 horas si el destinatario no hace clic para recuperarlos.

El uso de software de Microsoft a través de asistentes de IA, como ChatGPT o Claude, también se vio interrumpido.

En julio de 2024, otra avería informática, vinculada a una actualización defectuosa, paralizó aeropuertos, hospitales y muchas otras organizaciones en todo el mundo.