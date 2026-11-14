Rodríguez advierte que atentado podría generar temor entre periodistas y ciudadanos

El atentado contra la residencia del periodista y subdirector asociado del diario La Prensa, Rolando Rodríguez, trasciende una agresión personal y familiar, y representa una amenaza que podría extenderse al ejercicio del periodismo y a la libertad de expresión en Panamá.

Así lo manifestó Rolando Rodríguez durante una conferencia de prensa, en la que expresó su preocupación por las implicaciones que este hecho podría tener para otros profesionales de la comunicación e incluso para ciudadanos que utilizan las redes sociales para expresar públicamente sus opiniones.

El periodista advirtió que este tipo de acciones puede generar temor e intimidación en la sociedad, al considerar que el ataque no debe interpretarse únicamente como una agresión contra su persona o contra el medio de comunicación para el que trabaja, sino como un hecho que pone en alerta a quienes ejercen su derecho a opinar e informar.

“Se ha cruzado una línea bastante gruesa, porque antes nosotros no veíamos estas cosas”, expresó Rodríguez, al señalar que lo ocurrido representa un cambio en el país y podría tener consecuencias para el ambiente de libertad de expresión.

Asimismo, sostuvo que, aunque el atentado estuvo dirigido contra su vida y la de su familia, sus repercusiones podrían ser mucho más amplias. “Esto cambia las reglas del juego en Panamá”, afirmó.

Rodríguez también advirtió sobre la incertidumbre que generan este tipo de hechos y sus posibles consecuencias: “Estas cosas se saben cómo empiezan, pero no sabemos cómo terminan”.

Al finalizar su intervención agradeció las numerosas muestras de solidaridad recibidas, incluso de personas que anteriormente habían sido objeto de publicaciones de La Prensa. Además, hizo un llamado a la sociedad panameña a unirse contra la violencia y la intimidación, al considerar que estas prácticas representan un riesgo para la democracia del país.