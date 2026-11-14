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Mulino condena atentado contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez

Mulino condena atentado contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez
Cortesía | José Raúl Mulino.
Redacción Web
14 de noviembre de 2026

El presidente de la República, José Raúl Mulino, rechazó enérgicamente el acto violento perpetrado contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, del diario La Prensa, y manifestó su solidaridad con el comunicador y el medio de comunicación.

A través de un pronunciamiento publicado en su cuenta de X, el mandatario aseguró que Panamá no acepta este tipo de acciones bajo ninguna circunstancia y expresó su rechazo a cualquier hecho de violencia que afecte a los ciudadanos.

Mulino informó que la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, adelanta las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y recopilar las pruebas necesarias que permitan llevar el caso ante la justicia.

Asimismo, indicó que ya comunicó su posición al director de La Prensa, Jorge Molina, a quien le expresó personalmente su solidaridad ante este hecho.

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