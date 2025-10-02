Microsoft cambia los iconos de Office

Microsoft ha apostado por formas fluidas y colores intensos y degradados para el rediseño de los iconos de las aplicaciones de Microsoft 365, que buscan reflejar la conexión entre las personas y la inteligencia artificial.

El rediseño de los iconos de Office se presenta como una “actualización sutil” que “indica un cambio más profundo”, que busca reflejar el impacto que la inteligencia artificial tiene sobre el diseño y el desarrollo de los productos.

Para ello, la compañía se ha guiado por “una filosofía basada en la conexión, la coherencia y la colaboración fluida” entre personas y con la inteligencia artificial, como ha expresado el vicepresidente ejecutivo de Diseño e Investigación de Microsoft 365, Jon Friedman, en un comunicado compartido en el blog de Diseño.

Los iconos se han simplificado gráficamente para que sean más claros mientras siguen resultando familiares a los usuarios. En ellos, la compañía ha apostado por formas fluidas, en las que “los bordes afilados y las líneas definidas se sustituyen por pliegues y curvas suaves”.

Asimismo, los colores son se han vuelto más intensos, con degradados “más ricos y vibrantes” y “ transiciones analógicas exageradas que mejoran el contraste y la accesibilidad”, como ha apuntado el directivo.

Este diseño se ha aplicado a los diez iconos principales de Office: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Teams, OneDrive, Defender, SharePoint y Copilot, y su despliegue ha empezado este miércoles.