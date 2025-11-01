México plantea ante la APEC una regulación regional de la inteligencia artificial

El secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, propuso este sábado una regulación regional de la inteligencia artificial (IA) durante la última sesión de los líderes de Asia-Pacífico reunidos en la cumbre de la APEC en Corea del Sur.

La cita de este año, que acoge a 21 países en la ciudad sureña de Gyeongju, está especialmente centrada en la innovación tecnológica, bajo el lema “Construyendo un mañana sostenible”.

”Necesitamos establecer marcos regionales que regule la ética de la inteligencia artificial, las normas de ciberseguridad y la protección de la privacidad”, aseguró Ebrard, máximo representante mexicano en el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Según el funcionario, “existen muchos riesgos” con el auge de la IA, “pero las oportunidades son más importantes”.

”Su implementación debe ser ética, transparente y centrada en el ser humano”, dijo.

En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, Ebrard ha difundido en Corea del Sur su “Plan México”, una iniciativa que busca la inversión asiática en el sector tecnológico mexicano.

”Proponemos fortalecer la gobernanza digital, trabajar juntos, fortalecer la cooperación y promover la innovación entre nosotros para garantizar que la tecnología siga siendo una herramienta para el crecimiento equitativo de todos”, añadió en la sesión de clausura.

Además de la IA, el representante mexicano propuso a los países de Asia-Pacífico trabajar en otros cuatro pilares: el intercambio demográfico, las industrias culturales, el impulso empresarial y el fortalecimiento de las instituciones.

Ebrard ya había propuesto el jueves ante la APEC reformar la Organización Mundial del Comercio (OMC) para enfrentar la “incertidumbre económica global”.

El país latinoamericano intenta negociar con Estados Unidos un acuerdo que evite los elevados aranceles con los que amenaza el presidente Donald Trump, cuya guerra comercial global ha afectado por meses los mercados y las cadenas de suministro.