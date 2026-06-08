Los teléfonos inteligentes reducirían la tasa de natalidad, según estudios

Mientras los gobiernos de todo el mundo luchan por encontrar formas de revertir la drástica caída de las tasas de natalidad, nuevos estudios sugieren que han pasado por alto a un culpable clave: el teléfono inteligente.

“¿Es el iPhone un anticonceptivo?”, preguntaba un artículo publicado el lunes por la Oficina Nacional de Investigación Económica, que analiza la caída del 22% de la fertilidad en Estados Unidos desde 2007.

La economista de Middlebury College, Caitlin Myers, y su estudiante Ezekiel Hooper probaron la hipótesis de que los teléfonos inteligentes —que surgieron con el primer iPhone en 2007— podrían tener algo que ver.

Hasta 2011, los iPhones estaban disponibles en una sola red de telefonía móvil de Estados Unidos, AT&T, por lo que compararon condados estadounidenses que tenían una cobertura de AT&T con aquellos que tenían poca o ninguna durante esos años.

Descubrieron que el acceso al iPhone se correlacionaba con reducciones en los nacimientos de entre 4,5 y 8,0% en mujeres de 15 a 19 años y de entre 3,2 y 6,6% en las de 20 a 24 años.

También hubo descensos estadísticamente significativos, aunque menores, entre mujeres de más edad.

Si bien subrayan que los iPhone no son la “única causa”, el teléfono inteligente “desempeñó un papel considerable en la caída de los nacimientos en Estados Unidos” después de 2007.

“A medida que los teléfonos inteligentes modernos se difundieron, el tiempo pasado con amigos en persona y la actividad sexual cayeron en picada junto con el creciente consumo de pornografía, un posible sustituto del sexo en pareja”, concluyeron.

Otra investigación publicada en mayo por los economistas de la Universidad de Cincinnati, Nathan Hudson y Hernan Moscoso Boedo, encontró evidencia de tendencias similares desde 2007.

Analizaron datos del Banco Mundial que miden la penetración de los teléfonos inteligentes y las tasas de fertilidad adolescente en 128 países.

Descubrieron que el descenso de las tasas de natalidad se aceleró una vez que los teléfonos inteligentes estuvieron ampliamente disponibles, un fenómeno que se observó en países “con sistemas de salud, bienestar, entornos económicos y culturales fundamentalmente diferentes”.

Esto, concluyeron, apunta a “un choque tecnológico global común”.

Algunos académicos siguen siendo escépticos.

Por ejemplo, los nacimientos entre adolescentes en Estados Unidos han disminuido desde principios de la década de 1990, mucho antes del teléfono inteligente.