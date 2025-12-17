Los Óscar serán transmitidos únicamente por YouTube a partir de 2029

Los premios Óscar se transmitirán en exclusiva por YouTube a partir de 2029, informó la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas este miércoles.

El nuevo acuerdo de varios años implica que la ceremonia más prestigiosa de premios de Hollywood podrá verse únicamente en una plataforma de streaming por primera vez, culminando una relación de décadas con la cadena estadounidense ABC.

“Estamos emocionados de entrar en una asociación global multifácetica con YouTube para que se convierta en el próximo hogar de los Óscar y de nuestra programación anual de la Academia”, dijeron el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la Academia, Lynette Howell, en un comunicado.

Los Premios de la Academia, que reconocen lo mejor del cine, son vistos por unos 20 millones de espectadores en Estados Unidos, y muchos más en el mundo.

El contrato con ABC para transmitir la ceremonia termina en 2028, con la edición número 100 de la ceremonia. El canal, propiedad de Disney.

El nuevo acuerdo con YouTube, propiedad de Google, marca un cambio radical de dirección para la ceremonia y para una industria que observa con cuidado el impacto de las plataformas de streaming en el cine.

Hollywood ha enfrentado desafíos en los últimos años, a medida que lidia con los nuevos hábitos de las nuevas generaciones de espectadores.

La edición de los Óscar de este año fue vista por 19,69 millones de personas, una cifra alimentada gracias a la decisión de transmitir el programa por primera vez en la plataforma Hulu, también de Disney, al mismo tiempo que en ABC.

Disney dijo que esta edición fue la más vista en cinco años, a pesar de que la transmisión de Hulu se vio afectada por problemas técnicos que impidieron a algunos espectadores ver los últimos premios.

La retransmisión de los Premios de la Academia acumulaba unos 40 millones de espectadores hace una década.