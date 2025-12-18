Producción de miel en Panamá muestra crecimiento sostenido en 2025

La miel de abeja, reconocida como un alimento natural, nutritivo y de múltiples usos, continúa consolidándose como un producto de alto valor económico y social para el sector apícola panameño.

Durante 2025, la producción nacional de miel registró un repunte significativo, impulsado por el acompañamiento técnico del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), a través de la Dirección Nacional de Ganadería, indicaron de la entidad.

La Dra. Sara Feliu, directora nacional de Ganadería, indicó que “para 2026 se prevé ampliar la asistencia técnica a productores a nivel nacional, mediante el fortalecimiento de los equipos técnicos del ministerio”

Asimismo, agregó que se trabaja en la ampliación y actualización de la base de datos apícola a nivel nacional, como herramienta clave para la gestión y planificación del sector.

Según los resultados de la Encuesta Apícola 2025, en el país se contabilizan 652 apicultores, lo que representa un incremento del 3.2% en comparación con el 2024.

Estos productores manejan un total de 15,529 colmenas, de las cuales se obtuvieron 67,621 galones de miel, reflejando un aumento del 2.8% con respecto al período anterior. Asimismo, el rendimiento promedio por colmena alcanzó los 4.56 galones, lo que equivale a un crecimiento del 12%.

Ante los desafíos derivados de las condiciones climáticas adversas, especialmente la irregularidad de las lluvias fuera de temporada que afecta los ciclos florales y productivos, el MIDA ha reforzado la asistencia técnica mediante procesos de capacitación continua dirigidos tanto a técnicos como a productores apícolas.

Durante el período evaluado, se realizaron 21 actividades de capacitación y extensión, beneficiando a 180 apicultores de diversas provincias. Entre los temas abordados destacan los principios básicos de la apicultura, el manejo integral de colmenas, los procesos de cosecha y las demostraciones prácticas de técnicas como la división y alimentación de colmenas.

De igual forma, se mantiene una coordinación permanente con las asociaciones apícolas a nivel nacional para el abordaje de temas estratégicos, como el mejoramiento genético, la normativa relacionada con la importación y calidad de la miel, así como las acciones orientadas a prevenir la adulteración del producto y la competencia desleal en el mercado.

Adicionalmente, a finales de 2024, el MIDA entregó 11 módulos apícolas a productores de distintas regiones del país, a través de la Dirección Nacional de Ganadería. A pesar de las condiciones climáticas adversas y de la época de entrega, estos módulos alcanzaron un rendimiento promedio de dos galones de miel por colmena durante su primer ciclo productivo.

Cabe destacar que el 27 % de los módulos entregados logró multiplicar sus colmenas, lo que evidencia la capacidad de adaptación y el compromiso de los productores beneficiarios.