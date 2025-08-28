Los Honor MagicBook Art 14 y MagicPad3 combinan diseño ultraligero con IA

Honor ha presentado en Europa su nuevo ordenador portátil Honor MagicBook Art 14 2025, con un diseño ultraligero de aproximadamente 1Kg y un grosor de 1cm, así como capacidades de Inteligencia Artificial (IA), además de lanzar su nueva tableta MagicPad3.

En el marco de un evento celebrado en Londres (Reino Unido), la compañía amplia su familia de productos con IA de la mano de su nuevo plegable Honor Magic V5, consolidado como el ‘smartphone’ más fino del mercado.

En este sentido, Honor también ha presentado su nuevo portátil MagicBook Art 14 2025 que, con un peso aproximado de 1Kg y un grosor de alrededor de 1 cm, se trata de un ordenador con el que la tecnológica pretende “redefinir” la informática con “IA ultradelgada”.

Este portátil está equipado con una pantalla táctil OLED Honor Eye Comfort de 14,6 pulgadas, que ofrece una relación pantalla-cuerpo del 97 por ciento. Además, cuenta con una resolución de 3,1K, así como con certificaciones TÜV Rheinland de baja emisión de luz azul y atenuación dinámica para proteger la vista.

De esta manera, tal y como ha subrayado Honor, el portátil garantiza una experiencia visual “envolvente”, útil tanto para llevar a cabo tareas de trabajo como para el entretenimiento.

Todo ello está integrado en un cuerpo fabricado con un material de magnesio y titanio, que permite combinar durabilidad con estilo para “profesionales y creadores que se desplazan con frecuencia”.

Además de su diseño y capacidades visuales, el Honor MagicBook Art 14 2025 está impulsado por una GPU Intel Arc 140T, con 32 GB de memoria RAM y un almacenamiento de un 1 TB. Estas características garantizan un rendimiento fluido, según ha destacado Honor, a la hora de ejecutar tareas exigentes y trabajos creativos.

Por otra parte, también dispone de un sistema de audio espacial de desarrollo propio compuesto por seis altavoces y tres micrófonos digitales. Este sistema ofrece un sonido de calidad y una captura de voz clara, pensado para llevar a cabo reuniones o la visualización de contenido.

A todo ello se le suma la cámara magnética que, ubicada en el lateral del ordenador, se puede extraer para colocarla mediante un sistema magnético en la parte superior de la pantalla. Esto permite una colocación flexible para una videoconferencia óptima.

Siguiendo esta línea, Honor ha especificado que con el ajuste de potencia Turbo X con IA, permite un sonido envolvente, un rendimiento optimizado para las videoconferencias. La estación de trabajo AI Cross-OS, por su parte, permite flujos de trabajo fluidos entre dispositivo.

Honor Magicpad3

Otra de las novedades presentadas ha sido la tableta Honor MagicPad3, pensada para mejorar la productividad con IA. Esta tableta continúa el estilo ultradelgado de los nuevos dispositivos de Honor, con un grosor de 5,79 mm y un peso de 595 gramos. Asimismo, cuenta con una pantalla LCD de 13,3 pulgadas, que alcanza una frecuencia de actualización de 165Hz.

La pantalla también cuenta con certificaciones TÜV Rheinland de baja emisión de luz azul y ausencia de parpadeos. Además de ofrecer atenuación dinámica para garantizar una mayor comodidad visual.

En cuanto a su potencia, las capacidades de la MagicPad3 está impulsada por un procesador de alto rendimiento que cuenta con 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno.

Esto está respaldado por una batería de 12.450 mAh, con carga rápida de 66W para garantizar la productividad sin necesidad de carga durante todo un día. Honor ha detallado que también incluye un conjunto de ocho altavoces para reproducir sonido con el sistema Honor Spatial Audio, creando un sonido envolvente.

Para tareas laborales o de creatividad, esta tableta incluye herramientas basadas en IA como AI Writing, AI Meeting y AI Handwriting, que optimizan los flujos de trabajo profesional.

Por su parte, la Cross-OS WorkStation permite transferencia de archivos de forma rápida entre distintos sistemas operativos, lo que permite trasladar documentos de forma sencilla con una integración “perfecta” en los entornos de trabajo híbridos.

Con todo, el ordenador Honor MagicBook Art 14 2025 se ha lanzado en los colores ocre, blanco y verde por 1.699 euros. Igualmente, la tableta Honor MagicPad3, en los colores gris y blanco, parte de los 695 euros. No obstante, por el momento, no estarán disponibles para su compra en España.