Los ciberdelincuentes utilizan falsos agentes de IA para engañar y robar criptomonedas, según HP Wolf Security

Los ciberdelincuentes están aprovechando el interés de los usuarios por la inteligencia artificial (IA) agéntica para engañarles y, mediante la creación de agentes falsos, descargar ‘malware’ capaz de sustituir extensiones legítimas de monederos de criptomonedas por versiones maliciosas, entre otras técnicas recientes en un panorama de amenazas en constante evolución.

Los investigadores de ciberseguridad del equipo de HP han compartido su último informe ‘Threat Insights Report’, que analiza “millones de dispositivos” que utilizan su solución HP Wolf Security para identificar ciberataques reales recientes, de cara a alertar sobre las últimas técnicas empleadas por los actores maliciosos para eludir sistemas de detección y comprometer los ordenadores.

Así, durante el periodo comprendido entre abril y junio de este año, se han identificado tres campañas de ciberataques en las que, destaca cómo los ciberdelincuentes aprovechan el interés que están mostrando los usuarios en la IA agéntica para estafarles, además de continuar apostando por el ‘phishing’ con códigos QR y ampliar el desarrollo componentes de ‘malware’ cada vez más sofisticados para escalar los ataques.

USO DE FALSOS AGENTES DE IA PARA ROBAR CRIPTOMONEDAS

Uno de estos ciberataques identificados ha sido el uso de falsos agentes de IA para la negociación de criptomonedas, que acaban resultando en engaños para que los usuarios descarguen ‘malware’ en sus propios dispositivos.

En estos casos, los actores maliciosos convencían a los usuarios de sustituir sus servicios de asesores financieros por agentes de IA que supervisen su cartera y realicen operaciones en su nombre. Sin embargo, les ofrecían un sitio web llamado ‘tradingclaw’ que se hacía pasar por un asistente de IA falso para el comercio de criptomonedas y que, en realidad, distribuía una familia de ‘malware’ llamada Needle Stealer.

Como han explicado los investigadores en un comunicado, una vez descargado el ‘malware’, este analiza los navegadores de los usuarios buscando extensiones de monederos de criptomonoedas, por ejemplo, Coinbase y MetaMask.

Una vez encontradas estas extensiones, las sustituye por imitaciones muy similares pero maliciosas y, cuando los usuarios introducen sus credenciales de los monederos para iniciar sesión, el ‘malware’ roba dichos datos. Como resultado, los atacantes pueden utilizar las credenciales para hacerse con los fondos de criptomonedas de los usuarios.

Como ha subrayado el investigador principal de HP Security Lab al respecto, Patrick Schläpfer, estas nuevas campañas de ciberataques denotan cómo los atacantes “están aprovechando la adopción de herramientas de IA agéntica para desarrollar nuevos señuelos que engañan a los usuarios y les llevan a descargar ‘software’ malicioso que parece legítimo”. Esto hace que la distribución de ‘malware’ “sea más sofisticada y difícil de detectar”, como ha explicado.

PHANTOM GATE PARA EXTENDER ‘MALWARE’ COMO PARTE DE PHANTOM STEALER

Otra de las campañas de ciberataques identificada ha sido el uso de Phantom Gate. Esto es, un nuevo ‘software’ cargador de ‘malware’ que amplía la campaña ya conocida de Phantom Stealer, dedicada al robo de información relevante, como credenciales y datos financieros.

Concretamente, los investigadores han alertado de la combinación del ‘malware’ Phantom Stealer, que se comercia como un ‘software’ de uso legítimo para llevar a cabo pruebas de penetración, con el mecanismo de carga de ‘malware’ de Phantom Gate, que ayuda a los ciberdelincuentes a crear y escalar campañas de ataque.

Según ha manifestado Schläpfer, estas nuevas herramientas de ataque reflejan “la expansión del panorama de amenazas”, ya que permiten a los actores maliciosos crear “cadenas de infección peligrosas” aumentando considerablemente “el riesgo de que las organizaciones se vean comprometidas”.

EL ‘PHISHING’ MEDIANTE CÓDIGOS QR CONTINÚA AMPLIÁNDOSE

Por otra parte, los investigadores también se han referido a una campaña en la que los actores maliciosos utilizan ‘phishing’ mediante códigos QR, ampliando el uso de esta técnica ya conocida para, en este caso, trasladar la actuación de las víctimas desde los ordenadores a los dispositivos móviles, que cuentan con niveles de protección más leves.

Concretamente, en estos ataques las víctimas reciben documentos PDF cuyo contenido aparece difuminado supuestamente “por motivos de seguridad”. Así, para poder acceder al contenido del documento, se les indica que deben escanear un código QR ubicado dentro del PDF con su ‘smartphone’.

Al escanear este código, se les redirige a páginas de ‘phishing’ que, al contrario de lo que hubiera ocurrido al abrirlas en un PC, donde hubiesen quedado bloqueadas, funcionan perfectamente poniendo en riesgo sus credenciales de acceso.

TÉCNICAS RECIENTES MÁS UTILIZADAS POR LOS CIBERDELINCUENTES

El servicio de HP Wolf Security puede analizar todos estos intentos de ciberataques porque permite que el ‘malware’ se ejecute de forma segura dentro de “contenedores protegidos”, lo que posibilita obtener información sobre cómo actúan los ciberdelincuentes sin que afecte al equipo.

Teniendo esto en cuenta, según sus datos compartidos, los clientes de este servicio han clicado en 60.000 millones de archivos adjuntos de correos electrónicos, páginas web y archivos descargados “sin que se hayan registrado brechas de seguridad”.

Asimismo, en cuanto a los ciberataques desplegados en este marco de HP Wolf Security, el informe recoge algunas pautas de cómo han operado los ciberdelincuentes. Por ejemplo, al menos el 10 por ciento de las amenazas recibidas por correo electrónico identificadas por HP Sure Click eludieron “uno o más escáneres de las pasarelas de correo electrónico”.

Siguiendo esta línea, han matizado que los archivos ejecutables fueron el método más utilizado para distribuir ‘malware’, una técnica identificada en hasta 40 por ciento de los casos. Aunque de cerca le siguen técnicas como los archivos comprimidos (38 por ciento) y los documentos PDF (7,5 por ciento).

Teniendo todo ello en mente, el director global de Seguridad de Sistemas Personales de HP, James Wright, ha puntualizado cómo actualmente los usuarios “se mueven constantemente entre dispositivos y aplicaciones” utilizando navegadores o herramientas de IA y, por tanto, los ciberdelincuentes “no tardan en seguirles” actualizando sus ataques.

Como consecuencia, Wright ha subrayado que las organizaciones deben apostar por un enfoque ‘Zero Trust’ basado en “el aislamiento y la contención”, de cara a evitar que “los clics y las descargas que no son de confianza se conviertan en un riesgo”.