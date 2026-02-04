LibreOffice 26.2 mejora el rendimiento y amplía la compatibilidad con estándares de documentos abiertos

La nueva actualización de LibreOffice, versión 26.2, incorpora mejoras encaminadas a ofrecer una experiencia más pulida con la que trabajar de manera fluida con documentos grandes y garantizar el acceso a los documentos a largo plazo con el soporte de estándares abiertos.

La versión más reciente de la suite ofimática libre y de código abierto busca facilitar la creación, la edición y el intercambio de documentos, y para ello se ha mejorado el rendimiento y la capacidad de respuesta para que el trabajo con los documentos grandes sea más fluido.

También se ha mejorado la compatibilidad con documentos creados en ‘software’ ofimático propietario y de núcleo abierto, para evitar las incompatibilidades de formato, y se ha refinado el comportamiento de la interfaz de usuario.

Asimismo, LibreOffice 26.2 ha ampliado el soporte para estándares de documentos abiertos con el objetivo de garantizar el acceso a largo plazo a los archivos, sin suscripciones, restricciones de licencia ni recolección de datos.

“Esta versión trata sobre velocidad, confiabilidad y dar a las personas control sobre sus documentos”, ha expresado el director ejecutivo de The Document Foundation, Florian Effenberger, en una nota de prensa.

Estas novedades se acompañan de correcciones de errores y mejoras en la estabilidad que ha aportado la comunidad global de colaboradores. LibreOffice 26.2 está disponible para Windows, macOS y Linux, y es compatible con más de 120 idiomas.