LG llevará a CES 2026 su visión de un “hogar sin trabajo” con su nuevo robot doméstico CLOiD

LG ha anunciado su nuevo robot doméstico LG CLOiD, su última innovación en robótica doméstica, diseñado para realizar una amplia variedad de tareas en el hogar, como recoger prendas de ropa, gracias a sus brazos, manos y dedos con movimientos precisos.

La compañía dará a conocer sus ultimas novedades para el sector de la robótica doméstica en el marco de la feria tecnológica CES 2026, que se celebrará del 6 al 9 de enero en Las Vegas (Estados Unidos), de cara a acercar su visión de un “hogar sin trabajo”.

En concreto, LG dará a conocer su nuevo robot LG CLOiD, diseñado para hacer que las tareas del hogar sean “más eficientes e intuitivas”, reduciendo la carga de trabajo diario de los usuarios y, con ello, permitiendo centrarse más en las personas y “los momentos que importan”.

Así, el nuevo robot cuenta con un formato optimizado para los entornos actuales y puede llevar a cabo una amplia variedad de tareas, al disponer de dos brazos articulados impulsados por motores que ofrecen “siete grados de libertad” cada uno. Esto se traduce en que ofrece un movimiento similar al natural, como ha detallado en un comunicado.

Igualmente, está equipado con cinco dedos accionados individualmente en cada mano, que también proporcionan una “destreza avanzada”, tal y como ha asegurado LG. Todo ello, permite realizar tareas “delicadas y precisas”, como recoger prendas de ropa.

Para impulsar estas tareas, el robot CLOiD integra un chip que funciona como “el cerebro del robot” y que se complementa con una pantalla, un altavoz, una cámara y una serie de sensores, que permiten una comunicación expresiva con los usuarios. Además, también incluye interacción natural mediante voz y una navegación inteligente.

La tecnológica ha detallado que este robot está impulsado por la tecnología Affectionate Intelligence de desarrollo propio, con lo que puede percibir su entorno y actuar de forma natural e intuitiva, perfeccionando sus respuestas con el tiempo mediante interacciones repetidas con el usuario. De esta forma, ofrece un comportamiento personalizado.

Con todo ello, la compañía ha detallado que durante el CES 2026 mostrará una variedad de escenarios reales de un “hogar sin trabajo” de la mano de LG CLOiD.