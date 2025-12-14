Lenovo y AMD llevan a las empresas los PC con IA más potentes para gestionar las crisis en cualquier sector

Lenovo se ha convertido en el principal vendedor de ordenadores empresariales Windows con inteligencia artificial (PC con IA) gracias al impulso que ofrecen los procesadores AMD Ryzen AI en productividad, que permiten gestionar con rapidez y eficacia crisis sobrevenidas en sectores como el ‘retail’, la restauración, el farmacéutico o el energético.

Los PC con IA están diseñados para ofrecer mayor rendimiento y duración con un menor consumo de energía gracias a la integración de la IA gestionada tanto en la CPU como en la GPU, que habilita a nivel local una unidad de procesamiento neuronal (NPU).

Esta computación heterogénea, presente en procesadores como los AMD Ryzen AI, es la que permite acelerar las cargas de trabajo, adaptar los equipos a las necesidades y preferencias de los trabajadores, y acceder a la predicción y el análisis de datos avanzados para la toma de decisiones con ordenadores y estaciones de trabajo de la marca Lenovo, que además de ofrecer una IA propia, incluyen Copilot de Microsoft.

Con ello, industrias como la del ‘retail’, la de la restauración, la farmacéutica y el sector energético encuentran en los PC AI una solución que puede adaptarse para resolver problemas y desafíos críticos empresariales.

Es el caso de un conglomerado de comida rápida con más de 10.000 ubicaciones pudo afrontar la escasez de un ingrediente clave con la ayuda de una estación de trabajo Lenovo ThinkPad P16s Gen 4, con el que el equipo de Investigación y Desarrollo pudo identificar una alternativa viable y establecer un plan de distribución, y hacerlo de manera confidencial, con la IA de Copilot en el dispositivo y la ejecución de los modelos de lenguaje grandes (LLM) de manera local.

Con un ordenador ‘todo en uno’ Lenovo ThinkCentre neo 55a Gen 6, un fabricante farmacéutico propuso un nuevo material de contenedor que fuera validado por el equipo de Control de Calidad para garantizar que podía producirse de manera segura y sostenible en masa, sin comprometer la seguridad del paciente. Con la ayuda de gemelos digitales y de LLM, se pudo simular la interacción con los nuevos materiales y calcular el coste potencial y el ahorro energético, además de identificar posibles cuellos de botella y garantizar el cumplimiento con normativo.

En el sector ‘retail’, una crisis de reputación a raíz de un artículo despectivo e inexacto sobre un minorista nacional que había rebajado sus materiales para reducir costes obligó a un administrador de redes sociales a coordinar con los directivos una respuesta rápida que fuera coherente con la marca y permitiera salvaguardar el trabajo creativo y los datos sensibles de una campaña.

El Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 dio acceso a herramientas de generación con IA para facilitar a los directivos un informe sobre el artículo que desencadenó la crisis, así como a otras (CyberLink Promeo y Adobe Illustrator) para generar diseños de campaña en redes sociales y una infografía con la que dar cuenta de la transparencia en la cadena de proveedores.

Por último, en el sector energético, el gerente de Seguridad TI afrontó un potencial ‘hackeo’ con ayuda de un Lenovo ThinkPad T14s Gen 6, pudo contener rápidamente la amenaza con ayuda de las capacidades de análisis de los LLM propietarios que escanean millones de registros de seguridad en busca de comportamientos anómalos, y el apoyo de ThinkShield, que proporciona detección avanzada de amenazas, defensa contra ‘ransomware’, protección contra amenazas de dispositivos USB y protección integral desde la cadena de suministro hasta la nube.

Los gemelos digitales permitieron probar las correcciones a las vulnerabilidades identificadas antes de su implementación, al tiempo que Copilot ayudó redactar un informe sobre el incidente y las acciones recomendadas a seguir. De esta forma, se pudo contener rápidamente la amenaza y evitar tiempos de inactividad, cortes de energía o exposición de datos, el equipo de seguridad

Lo que tienen en común estos cuatro casos de uso de PC con IA son los equipos empresariales de Lenovo, en los que la compañía tecnológica ofrece un agente inteligente, la posibilidad de ejecutar modelos de lenguaje de gran tamaño en local, seguridad de grado empresarial y el ecosistema de funciones de IA propias.

Estas capacidades están respaldadas por los procesadores AMD Ryzen AI que, frente a la competencia, aceleran la productividad en un 60 por ciento, el renderizado en un 53 por ciento y los despliegues en un 41 por ciento, convirtiendo a la Lenovo en el primer vendedor de PC AI empresariales a nivel global.

Por ello, y ante la necesidad de actualizar a Windows 11 tras el fin del soporte de Windows 10, las empresas y organizaciones pueden encontrar en un PC con IA con procesadores AMD una oportunidad para aprovechar las últimas funciones de inteligencia artificial y ahorrar con ello hasta 50 millones de dólares en tiempo de los empleados y costes de adquisición en el primer año, según datos en ordenadores equipados con el procesador AMD Ryzen AI 7 PRO 360.