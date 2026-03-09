Tecnología

Las apps con IA para reforzarel conocimiento

Google Gemini | Es un asistente que permite generar textos, imágenes, código y analizar contenido multimedia (imágenes, documentos, videos) de forma fluida. Se integra con apps de Google para gestionar tareas.
Gamma app | Está diseñada para crear presentaciones, documentos y páginas web atractivas de forma rápida y automática. Sirve para generar borradores completos a partir de un simple texto.
Photomath | Es una herramienta educativa para resolver problemas matemáticos al instante utilizando la cámara del celular, escaneando ejercicios impresos o escritos a mano. Desglosa las soluciones.
Algor Education | Es una plataforma impulsada por inteligencia artificial diseñada para transformar material de estudio (textos, PDF, videos, imágenes) en recursos educativos interactivos como mapas conceptuales.
NotebookLM | Es un asistente de investigación inteligente de Google que utiliza IA (Gemini) para analizar, resumir y organizar documentos propios (PDF’s, sitios web, videos, notas) en un “cuaderno” personal.
Zulema Emanuel
09 de marzo de 2026

La inteligencia artificial no vino a reemplazarnos, sino a darnos superpoderes. Así lo afirma el experto puertorriqueño Obed Borrero, conocido como el “Tech Guru”. “Creemos que la inteligencia artificial es una herramienta para potenciar y ayudarte a estudiar y hacer más cosas”, explica Borrero, enfatizando que el verdadero valor está en usarla como un asistente personal y nunca para hacer trampa o simplemente “copiar y pegar”.

Para los estudiantes que buscan dominar temas difíciles como la química o las matemáticas, herramientas como Google Gemini y NotebookLM son aliadas indispensables, afirmó. Esta última permite convertir aburridos PDF en “libretas inteligentes” capaces de generar resúmenes, mapas mentales y hasta podcasts personalizados sobre tus propias notas de clase. Como bien dice el experto: “Imagínate que no entiendes un tema y puedas crear un audio en español... específicamente de lo que el profesor te asignó”, permitiéndote estudiar mientras vas de camino a casa.

Borrero también recomienda Gamma.app para crear presentaciones visuales creativas.

