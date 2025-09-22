Tecnología

Las alternativas a ChatGPT

Hay aplicaciones gratuitas que pueden realizar las mismas funciones que el chatbot de IA desarrollado por OpenAI

Microsoft Copilot: Es un asistente de inteligencia artificial que funciona como un compañero digital, diseñado para potenciar la productividad, fomentar la creatividad y brindar información en diversas plataformas de Microsoft. Está integrado en el sistema operativo Windows, ofreciendo asistencia en el día a día. Existe en varias versiones: Microsoft Copilot (para uso general), Microsoft 365 Copilot (integrado en las aplicaciones de productividad como Word, Outlook, Teams) y otras específicas como Microsoft Security Copilot para ciberseguridad y GitHub Copilot para codificación. Dependiendo de la versión, puede informar y entretener, ayudar a escribir y crear imágenes, generar código, automatizar tareas y más.
Chatsonic: Destaca por su capacidad de generar texto e imágenes, realizar búsquedas en tiempo real utilizando datos de Google y entender comandos de voz. Se presenta como una alternativa a otros chatbots.
Gemini: Sirve para ayudarte a escribir, planificar, aprender, generar ideas y obtener resúmenes de información compleja de manera conversacional, usando tus datos de aplicaciones como Gmail, Drive o Google Fotos.
Huggingchat: Puede producir textos como resúmenes, ensayos, cartas, correos electrónicos y letras de canciones. También puede escribir código, depurar, crear fórmulas de Excel y responder a peticiones.
Claude: Sirve para generar texto, responder preguntas, analizar datos, escribir códigos y automatizar tareas, correos electrónicos, guiones, documentos de Word o Excel. Se accede a través de web o apps.
You Chat AI: Ofrece respuestas en tiempo real, genera contenido como textos y correos, ayuda con tareas, y puede incluso mantener conversaciones grupales, todo ello utilizando un motor de búsqueda.
Perplexity AI: Es un motor de búsqueda conversacional que proporciona respuestas directas con fuentes citadas para investigaciones y consultas. Usa IA para comprender preguntas y buscar información.
Zulema Emanuel
22 de septiembre de 2025

En la era digital es común escuchar hablar de ChatGPT como el epicentro de la inteligencia artificial conversacional. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el panorama de la IA generativa es vasto, con una constelación de herramientas tan potentes como especializadas.

Según los expertos, no solo igualan las capacidades de ChatGPT, sino que a menudo lo superan en funciones diseñadas para tareas específicas, abriendo un abanico de posibilidades para todos los usuarios.

Entre ellas se encuentran Google Gemini, destacando por su procesamiento multimodal; Microsoft Copilot, un aliado indispensable integrado en el Office Suite; y Claude, ideal para quienes buscan análisis profundos y manejar textos extensos con un enfoque ético.

Además, Perplexity AI emerge como un motor de búsqueda conversacional que no solo responde preguntas, sino que también cita sus fuentes, garantizando precisión y fiabilidad en cada consulta.

No solo generan texto y responden preguntas, al igual que ChatGPT pueden resumir grandes volúmenes de información
