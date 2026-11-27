La plataforma de transporte Uber anunció la incorporación de taxis regulares a su aplicación en Panamá, una iniciativa analizada por líderes empresariales, quienes consideran que amplía las opciones de movilidad para los usuarios en el país.

Laura Santillán, gerente general de Uber en Panamá, informó que “las personas interesadas en formar parte de la plataforma como taxistas deberán descargar la aplicación y completar su inscripción. Para ello, tendrán que presentar el certificado de operación, la licencia de conducir y la póliza de seguro vehicular”. Adelantó que “la empresa organizará una jornada de registro masivo para los interesados, cuya fecha será anunciada la próxima semana”.

Santillán destacó que “esta iniciativa representa una oportunidad para que los conductores generen ingresos adicionales”.

En tanto, José Gabriel Lezcano, presidente de la Unión Nacional de Conductores de Plataformas Digitales y Similares (UNCOPLADIS), manifestó que “el gremio no se opone a la incorporación de los taxistas ni a las oportunidades laborales que representa esta iniciativa”.

Advirtió que “es necesario establecer reglas claras para evitar afectaciones a los conductores que ofrecen el servicio mediante plataformas digitales desde que Uber inició operaciones en Panamá, en 2014”.

Por su parte, Pedro Acosta de la Unión Nacional de Consumidores (UNCUREPA), consideró que “el panorama de las plataformas digitales ha evolucionado favorablemente en comparación con hace tres o cuatro años, cuando estas herramientas tecnológicas no tenían la misma aceptación”.

Acosta comentó que “se ha demostrado su utilidad como mecanismo de comercialización y acceso a los servicios de transporte”.

Asimismo, agregó que “la coexistencia de taxis regulares y vehículos afiliados a plataformas digitales podría beneficiar a los usuarios, al concentrar distintas alternativas de transporte selectivo en una misma herramienta tecnológica”.

Finalmente, señaló que “esto permitirá a los pasajeros acceder tanto a Uber como a los taxis amarillos tradicionales, que también cuentan con sus propias plataformas digitales”.