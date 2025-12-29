Lanzamientos gamer del 2026

Tecnología

Marvel’s Wolverine | Logan busca respuestas sobre su oscuro pasado, embarcándose en una búsqueda global y violenta por lugares como Madripoor, Canadá y Tokio, donde desatará sus garras y furia.
Batman: El Legado del Caballero Oscuro | Es un videojuego de acción y aventura de mundo abierto que narra la épica historia de Bruce Wayne desde su entrenamiento con la Liga de las Sombras.
Marvel Tokon: Luchando con las almas | Es un juego de lucha para PS5 y PC, desarrollado por Arc System Works, que mezcla estilo anime y cómic, donde hay equipos de héroes y villanos.
Grand Theft Auto VI | Trata sobre la historia de una pareja criminal en el estado ficticio de Leonida, con Vice City como escenario principal, y explora la cultura satírica de EE. UU. en la década de 2020.
Yoshi y el libro misterioso | Una aventura de plataformas 2D para un solo jugador en la que Yoshi explora el interior de un libro parlante mágico llamado “Profesor Leo”. Se espera para Nintendo Switch 2.
Maribel Salomón
29 de diciembre de 2025

El 2026 se perfila como un año clave para la industria de los videojuegos, con el regreso de franquicias históricas y nuevas propuestas que han generado gran expectativa entre los jugadores. La combinación de acción, aventura, mundos abiertos y narrativas cinematográficas promete una de las carteleras más ambiciosas de los últimos años.

Uno de los títulos más esperados es Grand Theft Auto VI, que marcará el regreso de la exitosa saga con un nuevo escenario, personajes renovados y un mundo abierto aún más dinámico. En el terreno de los superhéroes, Marvel’s Wolverine y Marvel Tokon buscan conquistar a los fanáticos con historias más oscuras y sistemas de combate intensos.

El terror también tendrá protagonismo con Resident Evil: Requiem, mientras que la acción bélica regresa con Gears of War y Halo: Campaign Evolved, dos sagas que apuestan por revitalizar sus universos clásicos. A esto se suma 007 First Light, una nueva propuesta inspirada en el mundo de James Bond.

Los amantes de la velocidad esperan Forza Horizon 6, mientras que títulos como Pragmata, The Duskbloods y Fortune’s Weave prometen experiencias innovadoras. Finalmente, el regreso de Onimusha: El camino de la espada, Tomb Raider: Legacy of Atlantis y Yoshi y el misterioso Libro completa una lista diversa que confirma que el 2026 será un año imperdible para los gamers.

