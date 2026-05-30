La TwitchCon reúne a miles de streamers y cosplayers en Róterdam

Con sus trajes de cosplayers y sus pseudónimos de Twitch colocados sobre sus cabezas, es imposible no reconocer a los apasionados del streaming que acuden por millas a la TwitchCon en Róterdam este fin de semana.

La ciudad portuaria neerlandesa acoge por tercera vez consecutiva la edición europea de esta convención organizada anualmente por la plataforma estadounidense de vídeos en línea Twitch, antes de que el evento se traslade a Berlín el próximo año.

Adquirida en 2014 por Amazon por unos 842 millones de dólares, Twitch se presenta como la mayor plataforma mundial de streaming en directo centrado en videojuegos. Según el sitio TwitchTracker, entre 2,1 y 2,4 millones de usuarios están conectados en todo momento, a menudo para ver a streamers jugar en línea.

Con torneos de Minecraft, espectáculos de drag queens y numerosos stands de artistas, la TwitchCon está dirigida tanto a los creadores de contenido como a quienes consumen sus transmisiones.

"El streaming 'en vivo' nunca ha sido tan popular", afirmó el director general de Twitch, Dan Clancy, durante su discurso inaugural.

El estadounidense de 62 años, reconocible por su aire de vaquero, con sombrero de cuero y larga melena gris, anunció nuevas funciones para la plataforma, entre ellas el doble formato, que permitirá emitir simultáneamente en horizontal y vertical a partir de mediados de junio.

- "Una ventana hacia el futuro" -

El streamer francés Adrien Nougaret, de 36 años, conocido como Zerator, está impaciente por probar la nueva función.

"Estamos esperando poder usarla, esperando ver cómo será también recibida... No es una plataforma que se estanque, y eso es una buena señal", dijo a la AFP.

Con 1,6 millones de seguidores en su canal, Nougaret considera que el evento es una oportunidad única para conocer a su comunidad.

Aunque los videojuegos siguen siendo el núcleo de la plataforma desde su creación en 2011, Twitch se ha diversificado con la llegada de figuras del entretenimiento, el deporte y la política, así como con la retransmisión de eventos en directo.

Para Melissa Croft, creadora de contenido de 32 años especializada en lo que ella llama "maquillaje extremo", "mucha gente tiene una idea equivocada de Twitch, ya que creen que se trata únicamente de videojuegos".

"A”Al principio era un pasatiempo, y aún siento que lo es, pero es agradable poder compartirlo, y te permite conocer a otras personas con las mismas ideas”, añadió.Estamos esperando poder usarla, esperando ver cómo será también recibida... No es una plataforma que se estanque, y eso es una buena señal”, dijo a la AFP. principio era un pasatiempo, y aún siento que lo es, pero es agradable poder compartirlo, y te permite conocer a otras personas con las mi”El streaming ’en vivo’ nunca ha sido tan popular”, afirmó el director general de Twitch, Dan Clancy, durante su discurso inaugural.mas ideas", añadió.