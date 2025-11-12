La startup de IA Anthropic invertirá USD 50.000 millones en centros de datos

La startup estadounidense de inteligencia artificial (IA) Anthropic anunció el miércoles que prevé invertir 50.000 millones de dólares para construir centros de datos en asociación con la empresa británica Fluidstack.

La iniciativa, que implicará la construcción de centros de datos inicialmente en Texas y Nueva York, representa una nueva de las importantes inversiones de los grandes actores de la IA para afrontar la aceleración de esta tecnología y la demanda que genera entre particulares y empresas.

Anthropic, creadora del chatbot Claude, fue fundada en 2021 por antiguos empleados de OpenAI.

jmb/acb/ad/dga