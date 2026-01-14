La Embajada de Israel lanza “TechPrendedores 2026”

La Embajada de Israel ha abierto oficialmente las inscripciones para “TechPrendedores 2026”. De acuerdo con los organizadores, la iniciativa está dedicada a estudiantes de bachillerato, universitarios o emprendedores con una idea tecnológica revolucionaria.

El concurso busca proyectos innovadores, ya sea que estén naciendo o en desarrollo, para presentarlos en el escenario de Cybertech América Latina, el evento de ciberseguridad y tecnología más importante de la región.

¿Cómo participar?

Es muy fácil: solo necesitas grabar un video pitch de 3 minutos (súbelo a YouTube) donde expliques tu propuesta de valor y envíalo a través del formulario oficial https://shorturl.at/kvxF4, antes del 6 de marzo de 2026.

Las propuestas serán evaluadas según los siguientes criterios:

• Aplicación tecnológica (30%)

• Innovación, entendida como soluciones diferentes o no convencionales (30%)

• Factibilidad, potencial de implementación y claridad de la propuesta de valor (30%)

• Impresión general y liderazgo (10%)

Los cinco mejores proyectos se verán las caras en la gran final del 19 de marzo en la Ciudad del Saber, compitiendo por premios que incluyen capital semilla, mentorías especializadas, conexión con inversores ángeles y una exposición mediática envidiable.

El embajador de Israel, Mattanya Cohen, extendió una calurosa invitación destacando que este concurso, que ya cumple ocho años, es mucho más que una competencia: “Es una puerta de entrada al ecosistema de innovación y una oportunidad única para que los jóvenes panameños lleven sus ideas al siguiente nivel”.