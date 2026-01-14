Aumenta el número de representantes con medidas cautelares

Al menos 16 exrepresentantes de corregimiento han sido capturados de 2025 a la fecha por el presunto uso indebido de fondos públicos provenientes del Programa de Interés Social (PDIS), en perjuicio de distintas Juntas Comunales a nivel nacional, correspondiente al periodo 2019-2024.

Del total, nueve están detenidos provisionalmente, seis tienen medida cautelar de reporte periódico y el último caso es el del exrepresentante de Cristóbal (Colón), Edgar Góndola, quien fue capturado ayer, y deberá enfrentar las audiencias correspondientes. Las investigaciones en este caso corresponden a una lesión económica de 339,729.64 balboas, según datos oficiales del Ministerio Publico (MP).

Otro caso reciente es el del exrepresentante de la Junta Comunal de Chepo, Ceferino Frías, a quien se le investiga por el delito de peculado agravado, donde se causó un perjuicio al Estado, en este caso por la suma de 61, 130.00 balboas. Frías debe reportarse en la Fiscalía Regional de Chepo, los 15 y 30 de cada mes. También se puede mencionar la detención provisional del actual representante de la Junta Comunal de San Juan (Chiriquí), Dionisio Rodríguez.

Otros exrepresentantes con detención provisional son: Francia Elena Rojas, de Dolega (Chiriquí); Ceferino Rodríguez, de Quebrada de Piedra (Tolé); Jorge Montenegro, de David Centro; Miriam Bernal, de Nueva Gorgona; Noel Camargo, de la Garzas; José Rodríguez, de Cerro Pelado (Comarca Ngäbe Buglé); Paulino Domínguez, del Carate (Las Tablas) y Antonio Atencio, de Burunga.