Aumenta el número de representantes con medidas cautelares

A los exfuncionarios, la Fiscalía Anticorrupción les investiga principalmente por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado en perjuicio del Programa de Interés Social (PDIS) (período 2019-2024)

Thaylin Jiménez
14 de enero de 2026

Al menos 16 exrepresentantes de corregimiento han sido capturados de 2025 a la fecha por el presunto uso indebido de fondos públicos provenientes del Programa de Interés Social (PDIS), en perjuicio de distintas Juntas Comunales a nivel nacional, correspondiente al periodo 2019-2024.

Del total, nueve están detenidos provisionalmente, seis tienen medida cautelar de reporte periódico y el último caso es el del exrepresentante de Cristóbal (Colón), Edgar Góndola, quien fue capturado ayer, y deberá enfrentar las audiencias correspondientes. Las investigaciones en este caso corresponden a una lesión económica de 339,729.64 balboas, según datos oficiales del Ministerio Publico (MP).

Otro caso reciente es el del exrepresentante de la Junta Comunal de Chepo, Ceferino Frías, a quien se le investiga por el delito de peculado agravado, donde se causó un perjuicio al Estado, en este caso por la suma de 61, 130.00 balboas. Frías debe reportarse en la Fiscalía Regional de Chepo, los 15 y 30 de cada mes. También se puede mencionar la detención provisional del actual representante de la Junta Comunal de San Juan (Chiriquí), Dionisio Rodríguez.

Otros exrepresentantes con detención provisional son: Francia Elena Rojas, de Dolega (Chiriquí); Ceferino Rodríguez, de Quebrada de Piedra (Tolé); Jorge Montenegro, de David Centro; Miriam Bernal, de Nueva Gorgona; Noel Camargo, de la Garzas; José Rodríguez, de Cerro Pelado (Comarca Ngäbe Buglé); Paulino Domínguez, del Carate (Las Tablas) y Antonio Atencio, de Burunga.

En la mayoría de los casos también se investigan los extesoreros de las Juntas Comunales del gobierno anterior
Euclides Mendoza (Bisvalles) y Jorge Barría (Boró), de La Mesa de Veraguas, tienen medida de reporte periódico
Alcaldes de Chagres y Pocrí investigados

ml | Al alcalde del distrito de Chagres (Colón), Eugenio Delgado, se le investiga por presunto peculado en el manejo de fondos del Programa de Inclusión Social (PDIS) entre 2019 y 2024, periodo en que Delgado fungía como representante de la junta comunal. Delgado tiene medida de reporte periódico.

En tanto, el alcalde de Pocrí, Manuel Soriano, está imputado por el delito contra la administración pública en el caso del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) entre 2014 y 2018. Soriano fue aprehendido en el mes de julio durante la operación “Sanidad” y se mantiene bajo detención preventiva.

