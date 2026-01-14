$!Instituciones se retiran del Desfile de las Mil Polleras por restricción de fondos

Algunas delegaciones de instituciones públicas, confirmadas para participar en el Desfile de las Mil Polleras, se están retirando tras el anuncio de restricciones en el uso de los fondos públicos. Esta información fue confirmada por Ana Victoria Pinzón, directora de Mercadeo de la Autoridad de Turismo (ATP).

“Hemos estado recibiendo notificaciones de las instituciones públicas que al inicio se inscribieron, pero ya no participarán”, explicó Pinzón.

Entre las instituciones que confirmaron a Metro Libre que no participarán, se encuentra el Ministerio de Seguridad; mientras que otras, como el Ministerio de Trabajo, la Universidad de Panamá, el Ministerio Público y la Universidad Especializada de las Américas, detallaron que sus representaciones serán regionales o voluntarias, sin uso de fondos públicos.

“La UDELAS participará a través de la Extensión Universitaria en Los Santos y en alianza con el Municipio de La Villa de Los Santos. Todos los profesores y estudiantes que asisten lo hacen con sus propios recursos y de manera voluntaria. UDELAS no destina ningún tipo de recursos para este fin”, informó la rectora Nicolasa Terreros.

En tanto, Susana Vásquez, directora de la Extensión de Azuero UDELAS, dijo: “Seremos la delegación número siete, dentro de la participación del distrito de Los Santos. Van a asistir profesores y administrativos que ya tienen sus vestuarios, a quienes se les ha citado a una hora específica y acudirán por cuenta propia al desfile. Se les hizo el llamado para que almuercen antes de asistir al desfile, pues el Municipio solo nos ha asegurado la hidratación en el desfile”.