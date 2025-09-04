La app de Instagram para iPad ya es una realidad

Instagram ya está disponible para iPad con una aplicación nativa que permite acceder a la red social en una pantalla más grande para facilitar la multitarea, realizar un seguimiento de los mensajes y notificaciones.

La nueva aplicación de Instagram se ha diseñado específicamente para la tableta de Apple, con compatibilidad para el sistema operativo iPadOS 15.1 o una versión posterior, y puede descargarse de manera gratuita de la App Store.

Con ella, los usuarios pueden acceder a la red social en una pantalla más grande, en la que las historias se sitúan en la parte superior, el menú de opciones en el lateral izquierdo y los ‘reels’ se pueden ver ampliados.

La aplicación introduce la pestaña ‘Siguiendo’, en la que las publicaciones y los ‘reels’ se organizan cronológicamente para mostrar lo más reciente, o se destacan recomendaciones de las cuentas que sigue el usuario o también de aquellas que le siguen a él.

También hace más fácil seguir los mensajes en la bandeja de entrada y las notificaciones, con diseños que muestran ambas pestañas.

Como explica Apple en una nota de prensa, al ser una aplicación nativa para iPad, los usuarios podrán utilizar también teclados, trackpad y el Apple Pencil, activar el modo de pantalla completa y orientarla en horizontal o vertical y aprovechar la multitarea y el sistema de ventanas que introduce iPadOS 26.