Tecnología

La app de Instagram para iPad ya es una realidad

La app de Instagram para iPad ya es una realidad
App de Instagram para iPad.
Europa Press
04 de septiembre de 2025

Instagram ya está disponible para iPad con una aplicación nativa que permite acceder a la red social en una pantalla más grande para facilitar la multitarea, realizar un seguimiento de los mensajes y notificaciones.

La nueva aplicación de Instagram se ha diseñado específicamente para la tableta de Apple, con compatibilidad para el sistema operativo iPadOS 15.1 o una versión posterior, y puede descargarse de manera gratuita de la App Store.

Con ella, los usuarios pueden acceder a la red social en una pantalla más grande, en la que las historias se sitúan en la parte superior, el menú de opciones en el lateral izquierdo y los ‘reels’ se pueden ver ampliados.

La aplicación introduce la pestaña ‘Siguiendo’, en la que las publicaciones y los ‘reels’ se organizan cronológicamente para mostrar lo más reciente, o se destacan recomendaciones de las cuentas que sigue el usuario o también de aquellas que le siguen a él.

También hace más fácil seguir los mensajes en la bandeja de entrada y las notificaciones, con diseños que muestran ambas pestañas.

Como explica Apple en una nota de prensa, al ser una aplicación nativa para iPad, los usuarios podrán utilizar también teclados, trackpad y el Apple Pencil, activar el modo de pantalla completa y orientarla en horizontal o vertical y aprovechar la multitarea y el sistema de ventanas que introduce iPadOS 26.

Tags:
Instagram
|
App
|
ipad
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR