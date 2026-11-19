Ante el incremento de las ofertas por el Black Friday, Cyber Monday y las fiestas de fin de año, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recomendó a los consumidores tomar precauciones al realizar compras por internet para evitar estafas, publicidad engañosa e incumplimientos.

La entidad recordó que los proveedores deben cumplir con lo establecido en la Ley 45 de 2007 y exhortó a verificar la identidad de los vendedores, comparar precios, revisar las condiciones de las promociones y confirmar los tiempos y costos de entrega antes de pagar.

Asimismo, aconsejó utilizar plataformas seguras, evitar compartir información financiera en sitios desconocidos y conservar comprobantes de pago, facturas, conversaciones y capturas de pantalla de las ofertas como respaldo ante posibles reclamos.

Acodeco aclaró que en Panamá no existe un derecho general de retracto que permita cancelar una compra por internet simplemente por cambiar de opinión.

La institución reiteró el llamado a realizar compras informadas y recordó que los consumidores pueden presentar quejas y denuncias mediante la aplicación gratuita APP ACODECO, disponible para Android y iOS.