Kaspersky alerta sobre páginas falsas para ver películas en temporada de los Óscar

La empresa de ciberseguridad Kaspersky alertó sobre el aumento de páginas fraudulentas y servicios de streaming pirata durante la temporada de los Premios Óscar, aprovechando el interés de los usuarios por ver las películas más comentadas del momento.

Según especialistas, muchas personas buscan en Internet dónde ver los títulos de la temporada o en qué plataformas están disponibles. Esto ha provocado la aparición de sitios que prometen reunir enlaces para acceder gratuitamente a estas producciones.

Los expertos advierten que estos portales suelen ser utilizados por ciberdelincuentes para engañar a los usuarios y obtener información personal o financiera. En muchos casos, las páginas solicitan crear una cuenta o activar supuestas pruebas gratuitas, pidiendo datos como nombre, correo electrónico, número de teléfono e incluso información bancaria.

Además, algunos de estos sitios operan con publicidad maliciosa y redirecciones engañosas. Al intentar reproducir el contenido, los usuarios pueden terminar en páginas externas que solicitan permisos sospechosos, promueven descargas peligrosas o buscan capturar información personal.

El investigador de seguridad de Kaspersky para América, Leandro Cuozzo, explicó que los grandes eventos culturales generan picos de búsquedas en Internet, lo que es aprovechado por ciberdelincuentes que crean páginas que aparentan ser plataformas de streaming o portales de entretenimiento.

De acuerdo con una encuesta de la empresa, el 34% de las personas en América Latina no sabe reconocer un sitio web falso y el 11% admite no saber cómo verificar si una página es legítima.

Los especialistas recomiendan evitar páginas que prometan películas gratis, revisar cuidadosamente la dirección web antes de ingresar datos personales y no proporcionar información bancaria en sitios desconocidos.