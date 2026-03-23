Jurado reporta “dificultad” para un consenso en juicio por adicción a redes sociales

Los miembros del jurado de un juicio histórico sobre adicción a redes sociales indicaron el lunes que no han logrado un consenso respecto a uno de los dos demandados, Meta y YouTube.

El juicio busca establecer un precedente para miles de demandantes en Estados Unidos que acusan a las grandes plataformas de ser responsables de una epidemia de adicción a las redes sociales.

“El jurado tiene dificultades para llegar a un consenso respecto a uno de los demandados, ¿tiene algún consejo sobre cómo proceder?”, le comunicaron los miembros del jurado a la jueza Carolyn Kuhl, según una nota que leyó ella en voz alta.

Kuhl respondió con un pedido a los miembros del jurado para que continúen con sus deliberaciones, de lo contrario, dijo, el caso será presentado a un nuevo jurado.

Esto ocurrió después de que la primera semana de deliberaciones del jurado concluyera el viernes con el envío de una consulta a la jueza relacionada con el cálculo de los daños y perjuicios en el caso.

El viernes, los miembros del jurado plantearon una pregunta técnica que daba a entender que consideran seriamente atribuir la responsabilidad a una de las dos plataformas por los efectos nocivos provocados por su diseño y funcionalidades.

Este veredicto es muy esperado, antes de otros dos juicios en Los Ángeles que se supone servirán de referencia para más de mil familias estadounidenses que demandan a las grandes redes sociales.

TikTok y Snapchat, también involucradas en estos procedimientos, optaron por firmar un acuerdo por un monto confidencial con la demandante en este primer caso, para evitar un juicio.

Otros cientos de familias demandan a los gigantes tecnológicos por motivos similares ante una jueza federal de Oakland.

Estos procedimientos judiciales no se refieren a los contenidos publicados en las plataformas, que gozan de inmunidad en este aspecto según la ley estadounidense, sino al diseño mismo de las redes sociales, acusadas de haber multiplicado las funcionalidades —”me gusta”, desplazamiento infinito, reproducción automática, filtros estéticos— para retener a los usuarios, sobre todo a menores de edad.