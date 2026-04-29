Google Traductor refuerza el aprendizaje de idiomas con la práctica de la pronunciación

Traductor de Google ha incorporado la práctica de la pronunciación, una herramienta destinada a ayudar a los usuarios en el aprendizaje de otros idiomas, que ya puede utilizarse en dispositivos Android en países seleccionados.

El gigante tecnológico celebra el 20 aniversario de la herramienta Traductor con un repaso a sus principales hitos y la introducción de una nueva función: la práctica de pronunciación.

Esta novedad está por el momento disponible en Estados Unidos e India para los idiomas inglés, español e hindi. Como explica Google, usa la inteligencia artificial para analizar la pronunciación de los usuarios y ofrecerle comentarios con los que mejorar, además de reproducir la pronunciación correcta.

La práctica de pronunciación se une así a las opciones que Traductor ya ofrece para aprender idiomas. Desde el año pasado, cuenta con una experiencia dedicada, también potenciada por IA, que permite introducir los objetivos de aprendizaje y hacer un seguimiento del progreso diario, aunque no está disponible en todos los países.

20 años de traducciones

Traductor de Google apareció en 2006 como una herramienta experimental diseñada para ayudar a personas que hablan idiomas diferentes a entenderse. Desde el principios ha utilizado la inteligencia artificial: primero con el aprendizaje automático estadístico, más tarde con las redes neuronales y más recientemente con modelos de lenguaje avanzados.

Esta tecnología, y su evolución, ha permitido mejorar la naturalidad, la fluidez y la precisión de las traducciones, además de permitir una mayor comprensión del contexto para que evitar las traducciones literales palabra por palabra.

Actualmente, tiene cerca de 250 idiomas, algunos de ellos en peligro de extinción y lenguas indígenas, lo que significa que “da soporte al 95% de la población mundial”, según ha indicado Google en un comunicado.

Los avances más recientes incluyen la búsqueda visual y en tiempo real, impulsadas por la tecnología de IA generativa multimodal de Gemini, y sus capacidades de traducción incluyen la jerga local y los emojis.