Google retirará el soporte de Steam para Chromebook en 2026

Google ha empezado a notificar el fin del soporte del cliente de Steam para equipos ChromeOS, que se hará efectivo en enero del próximo año y retirará el acceso a los juegos en la nube.

Steam para Chromebook apareció en 2022 para facilitar el acceso a un conjunto de juegos de la plataforma de Valve en los ordenadores con el sistema operativo de Google.

Este impulso al juego en la nube se ha mantenido en una versión beta desde finales de ese año, si bien su siguiente paso es la desaparición, tal y como Google ha empezado a notificar a los usuarios, como informan en 9to5Google.

Al acceder a Steam en Chromebook, se muestra una pantalla emergente en la que Google confirma que el programa beta de Steam para Chromebook finalizará el 1 de enero de 2026 lo que hará que dejen de estar disponibles en el ordenador los juegos instalados.

“Apreciamos tu participación y tu contribución para aprender sobre el programa beta, que marcará el futuro del juego en los Chromebooks”, añade la compañía tecnológica.