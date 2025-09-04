Google lleva la nueva interfaz Material 3 Expressive a los teléfonos Pixel antiguos

La interfaz de usuario que introduce Material 3 Expressive, el lenguaje de diseño de Android más reciente, estará también disponible para modelos antiguos de teléfonos Pixel.

Material 3 Expressive se presentó en mayo como el mayor cambio de diseño de Android en años, una nueva interfaz de usuario basada en la expresividad, el uso del color, la forma, el tamaño y el movimiento para adaptarse a cada usuario y hacer que no haya dos dispositivos Android iguales.

Está disponible en los nuevos dispositivos de la serie Pixel 10, presentados a finales de agosto, y desde este miércoles empezará a llegar a los Pixel más antiguos, en los modelos desde Pixel 6 en adelante, como ha confirmado Google en una nota de prensa compartida en su blog oficial.

Aparte de una interfaz renovada, Material 3 Expressive introduce una experiencia más fluida y personal, en la que se puede personalizar la pantalla de bloqueo con efectos y animaciones. Los ajustes rápidos también se han refinado.

Google también ha anunciado mejoras para Pixel Buds Pro 2, que a finales de mes incorporarán sonido adaptativo, que hará que estos auriculares se ajusten al entorno, para poder escuchar música sin desconectarse de lo que sucede alrededor.

También se introducirá la función de protección auditiva frente a ruidos fuertes, que añade una capa extra de protección para los oídos.