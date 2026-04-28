Google lanza la construcción de su gigantesco centro de IA en India

Google inició oficialmente este martes en India la construcción de su mayor centro de inteligencia artificial fuera de Estados Unidos.

El gigante tecnológico estadounidense había anunciado en octubre de 2025 una inversión de 15.000 millones de dólares a lo largo de cinco años para construir en Visakhapatnam, conocida comúnmente como Vizag, en el estado de Andhra Pradesh (sureste), un gran centro dedicado a la IA.

“Hoy marca el primer paso concreto del mayor compromiso de Google con el futuro digital de India”, declaró Bikash Koley, vicepresidente de Google encargado de infraestructuras globales, durante la ceremonia.

“Este proyecto representa un plan maestro de 15.000 millones de dólares destinado a proporcionar un ecosistema completo de inteligencia artificial”, explicó.

“En el centro de este proyecto se encuentra nuestro campus de centros de datos a escala de gigavatios, diseñado específicamente para satisfacer la inmensa demanda de computación de la era de la IA, y que alimenta servicios como Gemini y la búsqueda de Google”, agregó Koley.

Nara Lokesh, ministro de Tecnologías de Andhra Pradesh, se mostró “entusiasmado con la idea de embarcarnos en este proyecto para construir en India el polo de inteligencia artificial y deep tech más atractivo”.

También será desde Visakhapatnam desde donde la India estará conectada mediante cables submarinos con Singapur, Sudáfrica y Australia.

“Al convertir Vizag en un punto de acceso internacional de cables submarinos, aportaremos una diversificación esencial con respecto a las ubicaciones existentes de Bombay y Chennai, lo que reforzará la resiliencia de la red digital india y su seguridad económica”, dijo Koley.

“Nuevas rutas estratégicas de fibra óptica reforzarán aún más la conexión de la India con el resto del mundo”, añadió.

A escala mundial, los centros de datos están experimentando un gran crecimiento, impulsado por la necesidad de almacenar enormes volúmenes de datos digitales, así como de entrenar y poner en funcionamiento herramientas de IA que consumen mucha energía.

“Este es un momento decisivo para India, para Vizag y para Google”, afirmó Koley.