Google Fotos agrega una opción para crear memes personalizados de los usuarios en Estados Unidos

Google Fotos ha implementado una nueva función de ‘Me Meme’ en Estados Unidos, con la que permite crear memes personalizados mediante inteligencia artificial (IA) generativa, basados en fotografías de los usuarios y una amplia variedad de plantillas “divertidas”.

La tecnológica continúa implementando opciones de IA para los usuarios, concretamente, con una nueva forma de explorar fotografías y crear nuevo contenido para compartir con amigos y familiares, en un formato con clave de humor, como son los memes.

Esto es gracias a la nueva función apodada ‘Me Meme’ de Google Fotos, que permite generar memes personalizados basándose en las fotografías de los usuarios, combinadas con una amplia variedad de plantillas.

Así lo ha detallado Google en su página de ayuda de Google Fotos, donde describe esta nueva herramienta como una opción para crear “imágenes divertidas y personalizadas”, mediante sus modelos de IA generativa.

Para crear un meme, bastará con escoger una plantilla o cargar una imagen divertida propia para utilizarla como plantilla. Tras ello, se deberá seleccionar la fotografía de un usuario en concreto, para integrarla en la plantilla o imagen escogida previamente.

Como resultado, los usuarios obtendrán una imagen generada por IA en la que aparecerá el usuario en cuestión integrado en una escena graciosa, creando un meme. Tras ello, se podrá compartir con amigos y familia a partir de redes sociales. No obstante, por el momento, solo se ha comenzado a desplegar en Estados Unidos.