Google eliminará en diciembre ‘Señal de seguridad’, la función de emergencias sin plan móvil de los Pixel Watch 2 y 3

Google anunció que el servicio ‘Señal de seguridad’, la función que permite usar SOS de emergencia y detección de caídas sin pagar un plan de datos de móvil adicional, dejará de estar disponible en los Pixel Watch 2 y Pixel Watch 3 con LTE.

En una publicación en su comunidad de soporte, la tecnológica ha dado los detalles del cese de servicio de ‘Señal de seguridad’, un servicio que Google introdujo “originalmente para ofrecer conectividad LTE a los usuarios de Google Health Premium para funciones esenciales de seguridad como SOS de emergencia y detección de caídas”.

Esta experiencia se caracteriza porque no requiere pagar por un plan de datos de móvil adicional para usar las herramientas de emergencia al estar vinculada con el plan Google Health Premium, y solo ha estado disponible en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Alemania.

La decisión se aplicará en los modelos Pixel Watch 2 y Pixel Watch 3 con LTE a partir del 12 de diciembre. El proceso de transición comenzará con notificaciones por correo electrónico y ‘push’ y, a partir de la fecha del correo, los usuarios tendrán 30 días en los que el servicio seguirá funcionando.

Google ha detallado que las funciones de emergencia seguirán funcionando siempre que el reloj esté conectado a WiFi, emparejado por Bluetooth con un teléfono cercano o conectado a una línea de móvil activa. La tecnológica recomienda que el usuario active una eSIM en su reloj o contrate un plan de datos móvil independiente con un operador.