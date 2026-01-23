Francia trolea la desinformación rusa y estadounidense en X

Cuando el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, criticó esta semana la cultura europea en X, un equipo de la cancillería francesa usó la ironía para responderle rápidamente a través de la cuenta en línea “French Response”.

“Nuestra cultura”, escribieron el jueves, y publican una tabla comparativa de indicadores clave de nivel de vida donde se muestra que la UE supera a Estados Unidos en muchas áreas, desde la esperanza de vida hasta la deuda estudiantil.

“French Response” (Respuesta francesa, en español), una cuenta en X en inglés, es el último recurso con el que Francia busca defenderse de una marea cada vez mayor de desinformación en línea.

Con ironía y bromas, ha estado combatiendo desde septiembre información que considera falsa procedente de cuentas rusas y estadounidenses, pero también de la Casa Blanca de Donald Trump.

El vocero de la diplomacia francesa, Pascal Confavreux, dijo que la información se había convertido en “un nuevo campo de batalla”.

“Escogimos ocupar el espacio subiendo el volumen y alzando la voz”, dijo sobre esta cuenta que ya cuenta con más de 100.000 seguidores, aunque sigue siendo una gota en el océano comparada con los más de 230 millones del propietario de X, Elon Musk.

La cuenta, alimentada por un grupo de diplomáticos, experiodistas y verificadores de datos, ha estado activa esta semana mientras líderes mundiales se reunían en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

El presidente francés, Emmanuel Macron, se encaró el martes con Trump luciendo unas llamativas gafas de aviador --que, según su equipo, se debían a una hemorragia ocular-- y dijo que a su país no le gustaban “los matones”.

Al día siguiente, los periódicos estaban llenos de imágenes del líder francés con sus gafas, y comentaristas compararon a Macron con Maverick, personaje protagonista de la franquicia de películas “Top Gun”.

La cuenta “French Response” celebró los titulares: “Cuando el mundo hace tu respuesta francesa por ti”, escribió, justo después de que Trump se burlara de las gafas de Macron.

- “Tácticas de troleo” -

Esta estrategia de respuesta también se despliega a nivel de las embajadas de Francia en el mundo.

El miércoles, la representación diplomática en Sudáfrica “desmontó” en directo las falsas acusaciones formuladas por la embajada rusa, que acusa a Francia de poseer ilegalmente su territorio de Mayotte, en el océano Índico.

“Hola, ¿cómo va todo hoy @EmbassyofRussia?”, lanza en inglés la cuenta de la embajada de Francia. “Para su información, Mayotte votó en 1974 para seguir siendo un territorio de la República Francesa (...) ¿Saben lo que es un referéndum, unas elecciones, la democracia? Palabras que deben sonarles extrañas”.

Ruslan Trad, experto en seguridad global en el laboratorio de análisis digital del Atlantic Council (DFRLab), advierte no obstante que hay una delgada línea entre enfrentarse a los troles y ser percibido como uno de ellos.

“Cuando los canales diplomáticos oficiales adoptan tácticas de troleo, validan implícitamente la caída del ecosistema informativo hacia un discurso basado en la provocación”, explica a AFP.

El experto considera que “igualar el tono de los adversarios corre el riesgo de crear una equivalencia, en la mente de las audiencias, entre las instituciones democráticas y los actores de la desinformación”.

Trump esta semana dio marcha atrás en sus amenazas de apoderarse por la fuerza del territorio autónomo danés de Groenlandia y aceptó entablar conversaciones.

Pero a principios de enero, la cuenta “French Response” se sintió obligada a responder después de que un usuario estadounidense afirmara que su presidente se haría fácilmente con Francia tras “conquistar Groenlandia y Canadá”.

“Última hora: la Estatua de la Libertad, supuestamente vista nadando de vuelta a través del Atlántico. Dijo que ‘prefería los términos y las condiciones originales’”, bromeó, en referencia a la estatua que Francia regaló a Estados Unidos a finales del siglo XIX.