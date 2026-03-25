Familias celebran victoria judicial contra Instagram y YouTube

Al enterarse de la noticia de que Instagram y YouTube fueron considerados responsables de contribuir a la depresión de una joven estadounidense, Lori Schott dio un salto de alegría y rompió a llorar, como si fuera su propia hija quien acabara de ganar el caso.

Es “la confirmación de que lo que vimos, que nuestros hijos estaban siendo dañados, era cierto. Esto va a hacer el mundo más seguro”, dijo a la AFP esta agricultora de Colorado, que viajó más de 1.800 kilómetros para asistir al veredicto este miércoles en Los Ángeles.

Este juicio histórico involucró a Kaley G. M., una californiana de 20 años que fue usuaria compulsiva de varias plataformas de redes sociales desde la infancia y las acusaba de agravar sus problemas de salud mental y sus pensamientos suicidas.

TikTok y Snapchat llegaron a un acuerdo económico para evitar ir a juicio, pero Google, propietaria de YouTube, y Meta, matriz de Instagram y Facebook, optaron por librar la batalla legal.

La sentencia, que les ordena pagar 3 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, sienta un precedente para miles de familias estadounidenses que acusan al sector de las redes sociales de diseñar deliberadamente sus plataformas para volver adictos a los menores, mediante funciones como los “me gusta”, las notificaciones, el desplazamiento infinito y la reproducción automática de videos.

- Defensa de “depredador” -

Las plataformas “no tenían defensa” en este caso, afirmó Schott, indignada por la manera en que los abogados de Meta atribuyeron la depresión de Kaley G. M. a su difícil infancia, con un padre negligente, una madre de mal genio y una hermana que intentó suicidarse.

“Su defensa es atacar a Kaley y a su familia. ¿Y qué hace un depredador? Un depredador ataca a la víctima”, dijo.

Enfurecida, esta mujer de 60 años no logra asumir la pérdida de su hija Annalee, que se suicidó a los 18 años.

Su madre descubrió una nota en la que explicaba que se consideraba fea y que se comparaba constantemente con otras mujeres en las redes sociales que utilizaban filtros con regularidad para alterar su apariencia.

- “Moldear la opinión pública” -

Durante el juicio, los abogados de YouTube e Instagram trataron de convencer al tribunal de que estas plataformas ya no buscan maximizar el tiempo que sus usuarios pasan en línea, a diferencia de sus primeros años.

Pero para Julianna Arnold, cuya hija Coco murió a los 17 años tras recibir fentanilo de un desconocido que conoció en Instagram, estos esfuerzos parecen vanos.

Dice que el aumento de las demandas contra estas plataformas es esencial, ya que el Congreso de Estados Unidos examina actualmente un proyecto de ley que, por primera vez, impondría un “deber de cuidado” a las empresas de redes sociales.

“Esta decisión no va a cambiarlo todo, pero nos ayuda a moldear la opinión pública”, insistió. “Es la única manera de conseguir que los legisladores en Washington nos escuchen”, insistió.