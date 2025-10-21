Tecnología

Facebook ya usa la IA para sugerir nuevos contenidos a partir de las fotos y los vídeos del carrete del móvil

Facebook ya usa la IA para sugerir nuevos contenidos a partir de las fotos y los vídeos del carrete del móvil
Sugerencias del carrete.
Europa Press
21 de octubre de 2025

Facebook ya ha incorporado la función creativa que usa la inteligencia artificial (IA) para ofrecer sugerencias de publicaciones a partir de las fotos y vídeos que los usuarios tienen guardados en el teléfono y no han subido a la red social.

La función se presenta como opcional y ya está disponible en Estados Unidos y Canadá, donde los usuarios pueden acceder a sugerencias para “compartir contenido único en Facebook y Messenger”.

Al habilitarla, la inteligencia artificial de Meta puede acceder al carrete del móvil, es decir, a las fotografías y los vídeos guardados de manera local en el dispositivo, para “descubrir automáticamente tesoros ocultos y editarlos para guardarlos o compartirlos”, como indican desde Meta en su blog oficial.

La intención es animar a los usuarios a compartir las fotos y los vídeos que no han publicado previamente en Facebook, y hacerlo, además, con “ediciones creativas”, incluidos collages, que ayuden a que destaquen.

Meta asegura que las recomendaciones solo se muestran al usuario, para que decida qué hacer, y en caso de publicarlas, aparecerán en las historias y el ‘feed’. Tampoco se usan para mejorar la inteligencia artificial de la compañía.

A principios de septiembre Meta incluyó dos opciones en la configuración de Facebook que le permiten acceder a la galería del teléfono para habilitar la nueva función función: ‘Sugerencias personalizadas para compartir de la galería’ y ‘Ver sugerencias de la galería al explorar Facebook’.

Tags:
Facebook
|
contenido
|
fotos
|
IA
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR