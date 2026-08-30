El telescopio Roman de la NASA se prepara para mapear los secretos del cosmos

La NASA se prepara para lanzar este domingo su nuevo telescopio espacial insignia, dando inicio a una misión de varios años para crear un mapa sin precedentes del cosmos y arrojar luz sobre algunos de los mayores enigmas de la física.

Diseñado para ofrecer una vista panorámica de las vastas extensiones del espacio, el telescopio espacial Roman "ayudará a develar los secretos del universo", declaró el presidente estadounidense Donald Trump el viernes durante una ceremonia en la sede de la NASA en Houston, Texas.

Con más de 12 metros de altura, se tiene previsto que este observatorio de última generación despegue desde Florida a las 07H26 locales (11H26 GMT) a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX.

Fue desarrollado durante más de una década, con un coste superior a los 4.000 millones de dólares.

El telescopio lleva el nombre de la pionera astrónoma estadounidense Nancy Grace Roman, conocida como la "madre del Hubble", otro de los telescopios insignia de la NASA.

Mientras que el Hubble reveló que el universo se expande más rápido de lo que se pensaba, el Roman tratará de responder a otros misterios aún sin resolver.

"Roman dará a la Tierra un nuevo atlas del universo", afirmó el administrador de la NASA Jared Isaacman en abril, cuando presentó el proyecto a la prensa.

- Estudiar lo invisible -

Con un campo de visión más de 100 veces mayor que el del Hubble —y significativamente más amplio que el del James Webb—, el Roman estudiará vastas franjas del cielo desde un punto de observación situado a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, al que tardará unos 100 días en llegar.

Está diseñado para trabajar en conjunto con otros observatorios como el Webb, que ofrece mayor potencia y precisión.

Tiene como objetivo descubrir miles de exoplanetas, así como decenas de miles de supernovas, las muertes explosivas de estrellas masivas.

"Será el mayor catálogo de objetos astronómicos jamás elaborado y nos ayudará a comprender cuán comunes son sistemas solares como el nuestro", declaró a la AFP Dave Content, responsable técnico de Roman.

El nuevo telescopio también arrojará luz sobre dos de los mayores misterios de la física: la materia oscura y la energía oscura. Se desconocen sus orígenes, pero se cree que juntas constituyen alrededor del 95% del universo.

Se cree que la materia oscura actúa como una especie de pegamento gravitacional, mientras que la energía oscura sería una fuerza repulsiva que impulsa la expansión del universo.

Gracias a su visión en infrarrojo, podrá detectar la luz emitida por objetos celestes hace miles de millones de años. Así, mirará hacia atrás en el tiempo para ofrecer a los científicos una ventana al pasado remoto del universo, con el fin comprender mejor estos dos fenómenos misteriosos.

- Sorpresa -

Las observaciones del Roman complementarán la labor del Observatorio Rubin en Chile y de la sonda Euclid de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Julie McEnery, científica principal del proyecto Roman, señaló que investigaciones recientes sugieren que la forma en que los científicos han concebido la expansión temprana del universo, basada en las predicciones de los modelos existentes, podría ser errónea.

"Observaciones recientes apuntan a que nuestro modelo estándar del universo es incorrecto", declaró en una rueda de prensa el sábado, añadiendo que el Roman ayudará a aclararlo.

"Dirá de forma definitiva: 'Sí, el modelo funciona, o no funciona'. Y si no funciona, nos proporcionará la precisión y la calidad de los datos que nos permitirán empezar a distinguir entre las distintas opciones", añadió.

Los científicos y el público tendrán acceso a todos los datos del Roman. Pero el volumen será abrumador, advirtió Content.

El telescopio generará alrededor de 1,3 terabytes de datos al día, "lo que significa que básicamente no se pueden descargar los datos en el portátil de nadie", dijo.

"Espero mucho, y de hecho doy por hecho, que los descubrimientos científicos más emocionantes del Roman serán una sorpresa, algo que no podemos prever y que sentará las bases para el siguiente conjunto, más profundo, de preguntas que deberán abordar futuras misiones", afirmó.